EuroTrad seleziona e premia i migliori giovani illustratori

URBINO

Si aprono le selezioni per il secondo premio EuroTrad dedicato agli illustratori. Questo sarà conferito all’interno della nona edizione del festival "Urbino e le città del libro 2023", che si svolgerà dal 5 al 7 maggio.

La chiamata è per tutti i giovani artisti dell’illustrazione iscritti all’Isia, all’Accademia di Belle Arti, alla Scuola del Libro di Urbino, al Liceo artistico di Pesaro e Fano, ma anche agli ex allievi. Tutti loro possono rispondere al bando di EuroTrad srl, il tema scelto è "Nei luoghi persi". La giuria selezionerà le opere realizzate con tutte le tecniche non digitali e l’autore di quella vincitrice riceverà un premio in denaro di 800 euro, la proclamazione avverrà il 7 maggio.

Il concorso nasce da un’idea di Andreza Pavani, socia dell’azienda urbinate, che da quasi trent’anni opera nella traduzione e mediazione linguistica. "Per EuroTrad l’arte è un linguaggio universale capace di comunicare efficacemente –spiega l’azienda in una nota – è come un ponte: avvicina e riesce a connettere le persone, abbattendo barriere culturali e sociali. Questa visione si traduce in un impegno costante nel supportare le diverse realtà artistiche e culturali del territorio.Il premio sostiene le nuove generazioni di artisti con una mostra collettiva per spronare la ricerca espressiva e, al contempo, individuare e premiare ogni anno una giovane illustratrice o un giovane illustratore di talento e capacità". Oltre alla collaborazione con il festival "Urbino e le Città del Libro", EuroTrad ha già confermato la collaborazione per l’edizione 2023 di "Urbino Plays Jazz", manifestazione nata nel 2015 dall’Urbino Jazz Club e che coinvolge la città ducale e il suo territorio con concerti, jam session e lezioni.

Il bando del concorso è disponibile sul sito www.urbinocittalibro.itpremio-eurotrad e scadrà giovedì 15 aprile alle 23.59. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]

fra. pier.