Eutopia ridà la voce ai classici

Settimana edizione di Eutopia, la rassegna dedicata al dialogo tra antichità e contemporaneità con l’obiettivo di ridare voce ai classici. Eutopia, che nasce dalla collaborazione del Comune e del Sistema Bibliotecario, con il liceo Nolfi-Apolloni e un gruppo di ex studenti del Nolfi, "quest’anno esplorerà – ha spiegato la docente Agnese Giacomoni -- il tema della tecnica attraverso gli occhi degli antichi. La scelta di tale tema nasce da una riflessione sul quinto libro del De Rerum Natura di Lucrezio dove si parla dell’evoluzione dell’uomo che si interroga su qual è stato il rapporto che gli antichi hanno avuto con la tecnica". "Eutopia - spiega l’assessore Samuele Mascarin - è uno degli appuntamenti culturali a cui sono maggiormente affezionato, perché dimostra quanto sia importante il dialogo tra istituzioni come Comune e scuola, nell’intento comune di promuovere e valorizzare i nostri patrimoni, quelli materiali, come i beni archeologici della città, e quelli immateriali come la lingua italiana e, se può essere compreso tra questi, l’amore per la conoscenza o comunque il saperlo alimentare". L’evento, che avrà luogo nella sala ipogea della Memo, sarà caratterizzato da tre presentazioni di libri. Si parte mercoledì 13 marzo alle 17.30 con "Le macchine nel mondo antico" (Carocci, 2019) di Giovanni Di Pasquale. L’autore converserà con Agnese Giacomoni. Si proseguirà martedì 26 marzo, sempre alle 17.30, con "Le tessitrici" (effequ, 2023) di Loreta Minutilli, in dialogo con Donatella Marchionni e Agnese Giacomoni e si concluderà giovedì 4 aprile, alle 17.30, con la presentazione del libro di Ivano Dionigi dal titolo "L’apocalisse di Lucrezio" (Raffaello Cortina Editore, 2023). Dionigi converserà con il professor Samuele Giombi. "Eutopia – ha commentato Eleonora Tonelli, una ex alunna del Nolfi, oggi studentessa universitaria – è un esempio di come la scuola sia riuscita a dare sostanza alle nostre idee". Per il preside del licelo Nolfi-Apolloni, Giombi "offrire spazi di incontro è un dovere civico su cui continueremo ad investire anche nei prossimi anni".

an. mar.