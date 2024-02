Eva Sassi Croce parla del “Trans*Europe. Divide Tour“

Nuovo appuntamento con M’ama non M’ama. A Fermignano questa domenica 3 farà tappa “Trans*Europe Divide Tour“, ovvero la performance di Eva Sassi Croce (su Instagram @biciclinatransfemminista).

Ma di cosa si tratta? È un inno alla libertà che ben si sposa con il meraviglioso spettacolo naturale del Furlo. Il viaggio che Eva Sassi Croce ha compiuto in bicicletta viaggiando i margini dal Nord al Sud dell’Europa costruendone un racconto che attraversa il corpo, è una dedica, ci tiene a sottolineare la performer, alla comunità transgender che sul corpo incentra la scoperta della propria identità. L’evento è all’interno del calendario delle iniziative dell’ottava edizione di M’ama non M’ama, campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Appuntamento alla chiesa di Santa Maria delle Grazie (s.s.Flaminia, Furlo) domenica 3 alle ore 16. L’evento è ad ingresso gratuito e aperto a tutti. Per informazioni, dettagli e il calendario completo è possibile inviare una e-mail al l’organizzazione all’indirizzo desidera.info@gmail.com

fra. pier.