Evasione fiscale: assolto il pilota Gianni Morbidelli

Gianni Morbidelli, 57enne pilota pesarese attivo in Formula 1 negli anni ’90, è stato assolto ieri in tribunale a Pesaro dov’era finito sotto inchiesta per reati fiscali. L’illecito contestato riguardava presunti compensi percepiti per 250mila euro e la relativa evasione di Iva e Irpef. Il pilota, difeso dall’avvocato Giovanni Orciani, era presente ieri nell’aula del giudice monocratico. Assolto ‘perché il fatto non sussiste’. Secondo l’accusa, in qualità di titolare di una ditta individuale pesarese, per evadere Iva e Irpef, avrebbe interposto la società irlandese M&G Sports Promotions Ltd per la fatturazione di prestazioni di servizi nei confronti della società Camozzi Automation spa non indicando nelle dichiarazioni dei redditi per il 2017 i compensi percepiti. E’ emerso invece che la M&G è una società di management esistente e tuttora operativa che ha svolto gli stessi servizi per altri piloti. Anche il pm aveva chiesto l’assoluzione.