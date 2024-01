"Evasione, recuperati 600mila euro"

"Nonostante gli anni difficili, Mondolfo è un territorio in crescita e con investimenti importanti, resi possibili anche da un’efficace lotta all’evasione che ci ha consentito di mettere a bilancio per il 2024 la cifra di 580mila euro". Inizia così l’analisi del vicesindaco Carlo Diotallevi, sul bilancio di previsione approvato il 29 dicembre dal consiglio comunale coi voti favorevoli della maggioranza e il ‘disco rosso’ dei 5 membri dell’opposizione. Tra i dati del documento finanziario che saltano all’occhio ci sono sicuramente quelli della lotta all’evasione fiscale, in massima parte relativa a Imu e Tari, con un accertamento messo a bilancio per l’anno appena iniziato che sfiora i 600mila euro. "Un importo – spiega Diotallevi – accertato dai nostri uffici e della cui riscossione si occuperà una ditta esterna a cui abbiamo affidato questo incarico da due anni a questa parte, la società Sorit, la quale nell’ultimo biennio ha già portato nelle casse comunali qualcosa come 1milione e 700mila euro".

Su come verranno utilizzati questi 580mila euro, il vicesindaco puntualizza: "Non abbiamo pensato a una destinazione specifica, ma serviranno a mantenere sano il nostro bilancio, contribuendo a pagare le rate dei mutui, che attualmente ammontano a 8,4 milioni di euro, e a far fronte agli adeguamenti contrattuali previsti per il personale, di circa 80mila euro, e all’incremento del costo energetico per 20mila, contribuendo, nel contempo, a portare avanti gli investimenti sul territorio, quantificabili per il 2024 in circa 19milioni di euro, tra quelli con mutui propri, contributi europei, nazionali e regionali e di aziende partecipate".

Tra le opere in programma per quest’anno, già progettate e finanziate e inserite a bilancio, Diotallevi annovera: "i lavori di sistemazione idraulica a Marotta nord per 3milioni e 200mila euro, che termineranno entro dicembre prossimo; la realizzazione del nuovo asilo nido di Centocroci per 2milioni; i 440mila euro per le asfaltature e la riqualificazione del lungomare sud di Marotta dal sottopasso Togliatti al complesso residenziale ‘Le Vele’; 1milione per il nuovo stadio di Marotta; un ulteriore stralcio dell’ampliamento del cimitero del capoluogo per 800mila euro; la realizzazione della pista ciclopedonale nella frazione di Ponte Rio per 250mila euro; e i lavori di recupero dell’antica Abbazia di San Gervasio di Bulgaria, monumento nazionale dal 1927, per circa 70mila euro".

