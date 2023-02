Eventi a suon di enogastronomia

Si inizia il 17 febbraio a Urbania per concludere la rassegna il 27 maggio a Borgo Pace passando per altri 18 borghi del territorio per riscoprire e assaporare con una diversa consapevolezza alcune specialità regionali. Si tratta nello specifico di un evento dal titolo "Marche & Wine Enoturismo Marche: dalla Vigna alla Tavola" con cene degustazione abbinate ai vini e birre di qualità della Regione Marche. Un modo di riscoprire le Marche a tavola. Venti i ristoranti della Provincia di Pesaro e Urbino che proporranno piatti della tradizione rivisitati dai talentuosi chef, ventidue le Cantine e i Birrifici abbinati da Sommelier AIS Marche. "Un progetto – fa sapere un comunicato- di valorizzazione turistica della Regione Marche "Dalla Vigna alla Tavola", che rientra nell’ambito dell’Enoturismo della Regione Marche e del nuovissimo brand Marche&Wine presentato poche settimane fa dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini. La progettualità Marche&Wine dalla Vigna alla Tavola va ad integrare e affiancare la strategia avviata dalla giunta regionale con la legge 28-2021 che norma l’attività nel settore dell’enoturismo, realizzando un percorso per gli operatori del settore vitivinicolo. Uno strumento utile per conoscere, oltre al vino e alla birra, tutto un territorio permettendo di scambiarsi informazioni, condividendo esperienze e buone pratiche. Per vivere le Marche grazie ad esperienze uniche anche nei mesi "di spalla" favorendo così la destagionalizzazione". Ogni cena avrà un menù dedicato dove si scopriranno cantine o birrifici regionali. Serate all’insegna del buon mangiare e del buon bere.

am. pi.