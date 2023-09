Eventi catastrofici Martedì 12 a mezzogiorno arriverà l’"alert" di prova

Maremoti, tsunami, terremoti, alluvioni, dighe che crollano e altri eventi poco piacevoli. Per difendersi da essi, la Protezione civile allerterà in tempo reale i citadini attraverso i telefonini con un suono di notifica particolare. Una prova di tutto questo verrà fatta martedì 12 alle ore 12 in tutte le Marche. Dice l’assessore all’Operatività del comune di Pesaro Enzo Belloni: "Tutti i telefoni cellulari collegati a celle di telefonia mobile della Regione Marche riceverenno un messaggio con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche. E’ il test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, che informerà la popolazione in caso di gravi emergenze". La Regione Marche spiega: "IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva nella nostra regione con un messaggio di test che, una volta a regime, potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio stesso. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito: www.it-alert.it e compilare il questionario: le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema.

Una volta chiusa questa prima fase, nel 2024, IT-alert diventerà operativo sul territorio nazionale e si attiverà in sei casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense. Non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione".