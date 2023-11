Eventi, letture, cineforum sulla violenza di genere

Diciassette iniziative diverse in programma, tra cui il live nazionale con Paola Cortellesi e il Teatrascuola dedicato a Franca Rame; decine tra enti, associazioni, istituti scolastici e professionisti coinvolti; una giornata intera per "informare, prevenire e contrastare la violenza di genere". Il Comune torna a onorare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, con il cartellone di spettacoli, laboratori, corsi di formazione, letture sceniche, flashmob, installazioni, cineforum e il Consiglio comunale monotematico, in programma fino alla fine del mese. "È un grande orgoglio presentare il calendario di iniziative del 25 novembre che dimostrano il tessuto entusiasta, laborioso e coeso di associazioni, istituzioni, enti e scuole della città" sottolineano Camilla Murgia, assessora con delega alle Pari Opportunità, Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1. Quella del 25 Novembre, "È una Giornata che il Comune di Pesaro si impegna a onorare 365 giorni l’anno - continuano - organizzando momenti di confronto, formazione e prevenzione nelle scuole, attivando azioni quotidiane di supporto alle vittime, promuovendo la crescita di una cultura differente, rivoluzionaria, specialmente in questo momento storico, che contrasta l’idea di ogni violenza contro ogni essere umano".

b.t.