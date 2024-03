Eventi pasquali tra arte, cultura e divertimento per le famiglie

Musei aperti, mercatini, attività per i ragazzi e alcune sorprese preparate per accogliere chi arriverà in città. Ecco come sarà la Pasqua di Urbino, che innanzitutto proporrà due novità per gli amanti dell’arte: la mostra permanente “Raphael Urbinas“, aperta dalle 17 di giovedì 28 al primo piano del Collegio Raffaello, dove è stato allestito un percorso di 30 riproduzioni in scala 1:1, in 2D, di capolavori di Raffaello. La mostra ha un apparato descrittivo che rende ben fruibile la visita e l’ingresso sarà libero. Nel ponte festivo, in piazza della Repubblica, dalle 21 alle 23,30 e a cicli di 10 minuti l’uno, sarà proiettato un videomapping sulla facciata di Palazzo Nuovo.

Le proiezioni, con accompagnamento musicale, avranno per protagoniste le opere di Raffaello Sanzio e i riferimenti al Rinascimento matematico. "Per le festività pasquali 2024 la stretta collaborazione fra l’amministrazione comunale e il Legato Albani ha permesso di accogliere i visitatori nel nome di Raffaello – spiega l’assessore agli Eventi, Elisabetta Foschi –. La mostra nel Collegio e il videomapping sono due esperienze particolarmente coinvolgenti e la città, con i propri musei, le esposizioni e l’appuntamento di Pasquetta per i bambini, a cura della ludoteca Club IDDU e con il sostegno del Comune, è pronta per ricevere i turisti". A proposito di musei, Palazzo ducale sarà regolarmente visitabile nel fine settimana di Pasqua e farà un’apertura straordinaria lunedì 1 aprile, dalle 8,30 alle 19,15. Aperta pure la Casa natale di Raffaello (orari 9 - 12,30/15 - 18,30), dove è allestita la mostra temporanea “Cornelis Cort, un incisore olandese alla conquista dell’Italia“. Saranno visitabili gli Oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe (10 - 13 / 15 - 18), il Museo diocesano Albani e l’Oratorio della Grotta (10 - 13 / 14 - 18). Nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale è allestita un’esclusiva mostra di opere dell’incisore Luigi Bartolini (10 - 13 / 15 - 18,30). Infine, aperta anche la Rocca della Fortezza Albornoz: in occasione di Pasqua sarà visitabile sabato, domenica e lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In centro storico ci saranno i mercatini di artigianato, modernariato e antiquariato organizzati dalla Pro Loco Urbino, da sabato 30 marzo a Pasquetta. Infine, per Pasquetta, ecco la tradizionale Caccia alle uova del Club IDDU, per bambini dai 4 a 10 anni, accompagnati dai genitori: appuntamento dalle 10,30 alle 12 nel Collegio Raffaello, iscrizioni a 5 euro.

n. p.