Eventi sportivi 2025: coordinamento alberghi da Senigallia a Gabicce per evitare sovrapposizioni

Redigere il programma degli eventi sportivi 2025 e coordinare gli alberghi da Senigallia a Gabicce per evitare le sovrapposizione delle manifestazioni nei periodi bassa stagione. E’ quanto emerso nel primo incontro tra turismo e sport di Fano, organizzato da Confcommercio e Alberghi Consorziati, che si tenuto (foto) ieri pomeriggio nell’ufficio turismo. "La squadra c’è – ha commentato il presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – la voglia di fare altrettanto".

"Servono gli impianti – si è lamentata Paola Porfir (Federazione italiana di ginnastica) –. Dispiace che si organizzino manifestazioni in tutta Italia e non lo si possa fare a Fano ed è vergognoso che fossero stati previsti 400mila euro per il progetto del nuovo palazzetto che, poi, non è stato redatto". Sull’importanza degli impianti ha insistito anche la presidente di Confcommercio, Barbara Marcolini: "Noi abbiamo sempre creduto nelle manifestazioni sportive per le importanti ricadute economiche sul territorio".

L’assessore allo Sport Alberto Santorelli ha ribadito la volontà dell’attuale amministrazione di costruire, all’ex mattatoio, una palestra indoor (5 milioni di euro), mentre sul nuovo palazzetto ha ricordato che per "un impianto da 3 mila posti serviranno almeno 13 milioni di euro". Un progetto impegnativo che richiederà la collaborazione pubblico-privato e di cui deve essere ancora individuata la zona su cui costruirlo. Non è infatti scontato che la giunta Serfilippi confermi l’area di Chiaruccia, attualmente prevista dal Prg. Le dimensioni del nuovo palas sono state contestate da Corrado Tecchi, consigliere della Federazione nazionale bocce: "E’ un errore – ha fatto notare – progettare un palazzetto da 3 mila posti, serve un impianto da 4-5 mila posti. Le mezze misure sono inutili, non funzionano".

A proposito di turismo e di strutture ricettive da far crescere, per avere più alberghi e con maggiore capienza (attualmente Fano ne ha 36 di cui aperti in questo momento sono solo 16) Santorelli ha annunciato il Piano delle strutture ricettive con l’individuazione delle aree per nuovi hotel.