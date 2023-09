Evento a "Mastro De Paja" Dalla pipa fumano idee

Dalla pipa fumano idee. Alberto Montini, del celebre marchio "Mastro de paja", ne ha una ogni tanto di geniali. Dopo le pipe dedicate alle città e ai loro monumenti più celebri, è in arrivo la pipa dedicata a Pompei e al lupanare: "Sì, sarà la nostra prossima creazione". Fumano dunque idee dalla pipa di Montini e per chi volesse acchiapparle e respirarle c’è una preziosa opportunità: oggi e domani il celebre mastro pipaio organizza infatti una due giorni dedicata proprio alla pipa: il "Pipa day". Il programma: oggi alle 10,30 nella sede dell’azienda in via Fossombrone 2 a Pesaro, open con gli amanti e i cultori, "momento aperto a tutti", tiene a dire Alberto che nella stessa mattinata, alle 11,30 ospita la presentazione del libro di Alessandro Manzetti "Perifernalia", con la presenza dello scrittore Aldo Luigi Mancusi. "Siamo alla sesta edizione – spiega Montini – di un evento non solo dedicato alla pipa, ma che è anche di conoscenza e di condivisione. Questa mattina fino alle 14 chi vuole può visitare il laboratorio di via Fossombrone 2 a Pesaro e ci sarà anche un buffet. Poi, domani, ci si sposta al casale “La Quiete del re“ di Cagli, in in via Montescatto 12 (info 3355218984) per degustazioni, lezioni sui tabacchi con esperti, e inoltre le gare di tiro con l’arco, di pistola e carabina, tutto regolare e senza porto d’armi, freccette, subbuteo. Insomma tanti amici in compagnia per divertirsi". Un mondo, quello della pipa, affascinante. "La pipa – spiega Montini – sta attraversando un momento bellissimo, siamo al 51esimo anno di produzione, non abbiamo mai avuto problemi e grazie ai social la cultura della pipa si è diffusa molto. Il mercato più importante è la Cina, partirò per quel Paese il 20 settembre. del resto personaggi come Pavarotti, il presidente Pertini e il ct Bearzot, solo per citarne alcuni, sono stati testimoni eccellenti di questa cultura nel mondo. Certo, il mercato è cambiato e la pandemia ha dato un impulso eccezionale all’e commerce. Stiamo lavorando a nuovi modelli, puntiamo sempre più sull’artistico e sull’unicità. Sono italiano dentro e penso che siamo i numeri uno al mondo, già la nostra nazione con la sua forma è riconoscibile guardando il mappamondo e abbiamo tanta di quella storia e cultura da divulgare anche attraverso un oggetto storico e affascinante come la pipa. Così dopo la pipa dedicata al Colosseo, realizzerò quella pensata per Pompei".

Davide Eusebi