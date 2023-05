Evento in memoria di Arnaldo Ninchi Si parte con il film ’Magnificat’

Si svolgerà oggi alle 21 al Cineclub Alphaville a Roma la serata in ricordo di Arnaldo Ninchi (foto). Si parte con la proiezione del film "Magnificat" del 1993 di Pupi Avati. A seguire saluti di Arianna Ninchi, la figlia dell’attore pesarese e il brindisi alla memoria di Arnaldo. "Caro babbo – così dice Ariana Ninchi -, era il 6 maggio del 2013, quando te ne sei andato. E che per il 6 maggio del 2023, che cade di sabato, sei atteso sul grande schermo del cineclub Alphaville, alle 21. Devi venirci nei panni di Folco, il boia del Magnificat di Pupi Avati, per impressionarci ancora con quell’interpretazione, che anche tu tanto hai amato. Patrizia Salvatori, la stupenda proprietaria del locale, dice che sono benvenuti, per ricordarti, gli amici. Ha accolto con gioia l’idea di questa serata in tuo omaggio, e un giorno organizzerò con lei anche qualcosa per Ave. Anzi, se tu dovessi incrociarla, lassù, glielo puoi, per favore, anticipare? Intanto, mi preparo per questa ricorrenza, anche se mi pare impossibile che dieci anni siano già passati. Comunque, la nostra emozione nel rivederti sarà tanta, e tu farai meglio a prepararti: faticherai a restare impassibile come un boia, sei avvisato". Arnaldo Ninchi è nato a Pesaro nel 1935. Compie i primi passi sportivi presso il Club Scherma Pesaro, quindi gioca a pallacanestro nella Victoria Libertas Pesaro. Nel 1959 si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e comincia a lavorare a teatro. In televisione comincia a lavorare con un ciclo di tre commedie del teatro di Eduardo De Filippo. Poi la lunga avventura anche sul grande schermo.

b.t.