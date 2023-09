Evento su Guido da Montefeltro

Oggi, dalle 17,30, al Chiostro Francescano di Mondavio, in piazza Matteotti, di fianco al municipio, si terrà l’iniziativa ‘Guido da Montefeltro (Guido il vecchio): Condottiero, Politico e Religioso del Duecento’, organizzata dal gruppo ‘Fuoritempo’ in collaborazione con il Comune. Protagonisti saranno Ermanno Torrico, presidente dell’Istituto ‘E. Cappellini’; Maria Moranti, ex direttrice della biblioteca universitaria di Urbino; Roberto Rossini, regista e fondatore del ‘Teatro dell’occhio’ di Urbino; e Antonio Fabi, ex vicesegretario generale del Comune di Urbino.