Evitare la fila alle Poste è possibile prenotando on line il proprio turno

Basta un clic: in 20 uffici postali della provincia di Pesaro Urbino si potrà prenotare il proprio turno allo sportello prendere appuntamento, direttamente dal computer, tablet e smartphone, evitando le attese. Una volta scelto l’ufficio di proprio interesse si possono opzionare i servizi (“Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay, Energia e telefonia”, “RC Auto”, “SPID” (sistema pubblico di identità digitale) e “Tutte le altre operazioni”. Verrà generato un QRCode che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, andrà “convalidato” all’arrivo in Ufficio Postale. In 11 uffici è possibile prenotare tramite WhatsApp al numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.