Ex Agip, dopo 17 anni la svolta è vicina "Niente parcheggi, sarà una piazza giardino"

FANO

di Anna Marchetti

L’area dell’ex Agip sarà trasformata in una piazza-giardino con sedute e alberi per mitigare l’inquinamento, in una delle zone più intensamente trafficate della città. "L’investimento previsto – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori (foto) – è di 441mila euro (400mila euro di fondi Pnrr e 41mila euro del Comune)". Il prossimo febbraio lo spazio tra via Roma e via Monte Grappa, su cui si affaccia la scuola elementare Corridoni, dovrebbe essere riconsegnato da Eni all’Amministrazione comunale. Entro quella data dovrà essere completata l’estrazione delle ultime tre cisterne sotterranee, di cui è stata scoperta l’esistenza ad aprile 2022 mentre erano in corso gli interventi di bonifica.

Complessivamente in quel fazzoletto di terra, dove fino al 2005 era in funzione un distributore di carburante Agip, sono state rinvenute ben 10 cisterne, di cui non si sospettava neppure l’esistenza. Dopo 17 anni dalla chiusura del distributore Agip sembra si sia finalmente arrivati alla fase conclusiva. Da febbraio, infatti, il Comune dovrebbe rientrare in possesso dell’area e sempre a febbraio l’assessore Brunori pensa di far partire la gara per l’affidamento dei lavori. Mai sposata l’idea di un parcheggio a servizio del centro storico, come sostenuto dal centrodestra, l’Amministrazione comunale è arrivata, tra non poche difficoltà, al progetto conclusivo, affidato ad un studio di architettura di Forlì.

La riqualificazione riguarderà non solo l’ex Agip ma anche via Monte Grappa e il giardino che fa angolo con via Malagodi. Una scelta tormentata, quella dell’ex Agip, passata attraverso diverse proposte che, però, non hanno mai convinto la maggioranza di centrosinistra. Ad aprile 2021, l’ex assessore Fabiola Tonelli e l’allora assessore all’Ambiente, oggi ai Lavori pubblici, Brunori avevano sostenuto l’idea, caduta nel vuoto, di un vivaio urbano su proposta dell’università di Ferrara. Poi erano seguiti altri tre progetti, uno innovativo, con la pavimentazione fotocatalitica, un altro che riprendeva il disegno originario della piazza firmata dall’architetto Mario De Renzi e infine la proposta di Aset che puntava a 37 posti auto a pagamento e 7 aree di sosta per motocicli.

Messe nel cassetto tutte queste idee, ora sembra esserci un nuovo progetto che avrebbe messo d’accordo giunta e maggioranza. "L’area ci sarà riconsegnata a metà del prossimo mese – informa Brunori – la mia intenzione è di fare la gara per l’affidamento dei lavori proprio all’inizio di febbraio". Se non ci saranno ulteriori intralci e ritardi l’ex Agip sarà tra quei 50 milioni di euro di progetti, annunciati dal sindaco Seri, che vedranno la luce quest’anno.