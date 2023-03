Ex Agip, nuove adesioni per rifare i vecchi giardini

"Pensiamo sia una follia prevedere delle aree gioco per bambini in uno dei punti più trafficati della città". L’associazione Lupus in Fabula interviene sul progetto dell’ex Agip (che riguarda l’intero isolato per un importo di 2milioni 225mila euro) nella parte che dovrebbe prevedere, sul lato di via Monte Grappa, uno spazio attrezzato per il gioco e lo sport.

Mentre M5S accusa la giunta "di aver proceduto in solitaria senza neppure consultare la commissione lavori pubblici, che nella stagione dei grandi finanziamenti per le nuove opere pubbliche non ha mai potuto toccare palla, venendo a conoscenza dei progetti solo dalla stampa. Piuttosto che confrontarsi con i cittadini, la giunta ha preferito affidare consulenze da 12.200 euro a un consorzio ferrarese per partorire l’idea, poi cestinata, del vivaio urbano. È chiaro poi che la migliore destinazione sarebbe potuta scaturire solo da un ragionamento di largo respiro che dialogasse con le risorse vicine (l’ex caserma Paolini) e vertesse intorno al nuovo piano regolatore, ormai atteso come il Godot di Beckett. In un’ottica di pedonalizzazione del centro e di allontanamento del traffico di attraversamento, purtroppo tramontata per la miopia dell’Amministrazione, quell’area racchiude un alto potenziale per aumentare la bellezza e la vivibilità della città, anche come hub per la mobilità elettrica e sostenibile".

A favore del ripristino del giardino originale dell’architetto razionalista Mario De Renzi, proposta rilanciata da Fratelli d’Italia, si esprimono sia l’ex amministratore Dino Zacchilli sia l’ex dirigente scolastico Fausto Antonioni. "Se gli amministratori degli anni ‘50 – fa notare Zacchilli – non avessero incautamente trasformato quell’area in un distributore di carburanti, il problema non si sarebbe mai posto: ora avremmo il giardino di De Renzi. La buona norma del restauro urbanistico ci dice che sarebbe opportuno ripartire da dove eravamo".

"Sono convinto – aggiunge Antonioni – che debba essere ripristinato il progetto di De Renzi. Qui a Fano bisognerebbe fare un’operazione storico culturale per far cadere tutte le perplessità sul periodo storico degli anni ‘30 e rivalutare l’architettura razionalista. Va anche considerata la presenza in quell’area dell’edificio del Vittoria Colonna inaugurato l’anno successivo rispetto al Corridoni : un contesto straordinario di 15mila metri quadri". "Spiace – conclude Zacchilli – dover giudicare una proposta progettuale già strutturata: ci sarà presentato un progetto già definito di fronte al quale si potrà dire solo sì o no".

Anna Marchetti