Ex Amga: chi inquina paga. Respinto il ricorso dei proprietari dell’area

Il Consiglio di Stato ha ribadito che "chi inquina paga" e per i proprietari dell’area ex Amga arriva un’altra tegola, dura da digerire. Le società proprietarie (Adriatica Costruzioni, anche in qualità di incorporante della Immobiliare Ciemme di Campanelli & C, Arco Vallato in liquidazione ed Edilgruppo in liquidazione), infatti, si sono viste respingere la settimana scorsa dal Consiglio di Stato anche l’ultimo ricorso presentato nel 2022 contro Comune di Pesaro, Provincia, Aspes, Marche Multiservizi, Arpam e Istituto superiore della sanità. Le società si erano nuovamente appellate contro sentenza del Tar n. 694/2021 contestando la loro responsabilità in merito alla vicenda ma hanno incassato non solo un nuovo ‘no’ ma anche una condanna al pagamento di 18mila euro di spese legali nei confronti delle controparti. Le sentenze precedenti avevano infatti ravvisato una responsabilità delle società di costruzione che, pur prefigurandosi la possibile presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo, non hanno "prescritto alcuna cautela – è quanto scrive nella sentenza il Consiglio di Stato - ed hanno negato ogni informazione alla ditta materialmente esecutrice dei lavori di sbancamento, favorendo così un intervento che è stato all’origine della contaminazione. Ne è pertanto risultata la corretta applicazione del principio "chi inquina paga" per responsabilità diretta delle appellanti, essendo esse ben consapevoli del compimento di un’attività pericolosa". E quindi "nessun vizio inficia la legittimità delle determinazioni con le quali la Provincia ha individuato i corresponsabili dell’inquinamento ed imposto loro la bonifica".

Il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato nel 2022, quindi, non cambia idea rispetto a quanto già deciso in precedenza. "Come eccepito da Aspes, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e da Marche Multiservizi – si legge nella sentenza - l’attuale contenzioso è sovrapponibile a quello già deciso da questo Consiglio di Stato". La vicenda ruota intorno all’area denominata "ex Amga" che ospitava fino al 1974 un impianto per la produzione di gas. Questo terreno, di proprietà comunale, è stato in seguito incluso nel piano particolareggiato del comparto edilizio "Centro Direzionale Benelli" ed infine ceduto in permuta ad alcune società le quali, in cambio, hanno ceduto le aree del Miralfiore. Le società hanno poi ottenuto il permesso di costruire nel 2008: lì sarebbe stata realizzata un’area destinata a case, negozi e uffici. Una volta emersa la contaminazione del sottosuolo con idrocarburi, tuttavia, la Provincia di Pesaro ne ha attribuito la corresponsabilità, e il relativo obbligo di bonifica, alle società proprietarie, alla ditta appaltatrice dei lavori di sbancamento e, in quota minore, anche al Comune di Pesaro.