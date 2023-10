Ex Amga, i proprietari: "Vittime di un’ingiustizia che continua"

Ex Amga, parlano i proprietari dei terreni di via Morosini. Qui è in fase di realizzazione una bonifica ’naturale’ del sottosuolo (condotto dall’Università della Tuscia) intriso di idrocarburi venuti alla luce nel 2010 con la costruzione delle torri e in particolare delle casette prospicienti via Morosini. Da allora non sono stati più costruite così come la terza torre. L’area comunque rimane edificabile così come stabilito dal Tar. Scrive Gaia Rombaldoni, contitolare del terreno dove si conduce la fito bonifica di cui ci siamo occupati in un articolo dell’8 ottobre scorso: "Ringraziamo il Carlino che tiene sempre alta l’attenzione su questa scandalosa ingiustizia. Facciamo però presente, per dovere di cronaca e verità, che l’impresa preposta ai lavori di sbancamento non ha rotto le vasche contenenti quei liquami tossici, essendo queste state ritrovate in numero di quattro, soltanto qualche mese dopo l’aprile 2010 con l’inizio dei lavori di messa in sicurezza dell’area eseguiti tra l’altro a nostre spese. Vogliamo pure precisare che la loro ubicazione era nell’area di pertinenza del secondo lotto delle casette a schiera esattamente di fianco a quelle già costruite. L’area della terza torre era invece perfettamente pulita dal momento che sulla stessa sono state realizzate le fondamenta complete di circa 150 plinti e pali profondi fino a 16 metri".

In altre parole, nell’area sottoposta a bonifica una buona parte non aveva nulla nel sottosuolo tanto che le fondamenta della torre sono state ampiamente avviante. I proprietari chiedono che la situazione si sblocchi dopo 13 anni, col Comune che deve sentirsi responsabile di quanto accaduto avendo dato in permuta alle ditte proprio l’area ex Amga in cambio dei terreni del Miralfiore dove è stato realizzato il parco. Una permuta che doveva essere alla pari ma che si è rivelata una trappola per i privati che sono finiti in una strada senza uscita, a meno che si trovi una transazione extragiudiziale visto che pendono milioni di euro di risarcimenti danni.