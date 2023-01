Ex Banca d’Italia, l’affare è fatto L’edificio di via Rossini alle Dogane

I segnali erano chiari: perché dalla rampa di accesso al cortile della Banca d’Italia in via Rossini, sono spariti dalla sera alla mattina tutti i tavolini e gli ombrelloni del dirimpettaio bar del cinema Astra. Quindi cancelli aperti. Che succede? La risposta è arrivata ieri mattina direttamente dalla sede di Bankitalia di Ancona: "Lo stabile non è più di competenza nostra perché dal 13 (cioè da domani ndr) passerà alle Dogane e Monopoli di Stato. Quello che succede è che da lunedì entreranno nei locali di via Rossini gli operai per effettuare alcuni lavori. Che non dovrebbero sconvolgere l’attuale assetto del palazzo perché non è stata presentata nessuna domanda allo sportello unico del Comune. Dopo che erano sfumate una serie di trattative con privati e imprese, da ormai diversi mesi la sede di Bankitalia, assieme ad altre filiali, era entrata in un ‘pacchetto’ immobiliare che vedeva dall’altra parte del tavolo l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Quanto è stata pagata? Questo non si sa e forse non si verrà mai a sapere. L’unica cosa certa che le prime valutazioni parlavano di 3,5 milioni di euro, tenendo conto che lo stabile è in buone condizioni. Dopodiché la cifra era scesa, visto...