Ex bancario si schianta con l’auto e muore

Incidente stradale mortale nella notte tra martedì e ieri a Fermignano. Poco dopo mezzanotte e mezza, infatti, l’automobile di Francesco Nigro ha invaso la corsia di marcia opposta finendo per scontrarsi contro un’altra autovettura parcheggiata a bordo strada. Lo schianto è avvenuto nel tratto di strada che dal Bivio Borzaga conduce nel centro del paese, superata la parte industriale e in corrispondenza delle prime abitazioni. L’impatto è stato terribile e per l’ottantenne Francesco Nigro non c’è stato nulla da fare: i sanitari della Croce Rossa sopraggiunti sul luogo dell’incidente dall’ospedale di Urbino non hanno potuto fare altro che constatarne la morte sul colpo.

I carabinieri, anche loro intervenuti sul posto, stanno ricostruendo le possibile cause dell’impatto ma dalla dinamica sembrerebbe possa trattarsi di un malore risultato fatale per il conducente della vettura che ha centrato in pieno l’auto parcheggiata.

Francesco Nigro, per tutti Franco, 80 anni, vedovo, ex funzionario di banca oggi in pensione, era originario di Paola, in Calabria, e si divideva tra il luogo natio e Fermignano, dove in molti avevano notato questo distinto signore a passeggio per le vie del centro. A Paola era impegnato nel sociale ed era vice presidente dell’Associazione Amici del Cuore che si occupa sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari, lo scorso anno si era anche candidato come consigliere in una lista civica nelle elezioni comunali. Con la pensione aveva scoperto la passione per lavori di falegnameria e con materiali di recupero con cui realizzava lampade di design e non solo. Soltanto pochi giorni fa aveva presentato agli amici sui social l’ultima opera, un presepe in legno di ulivo per questo periodo natalizio. Condotta all’ospedale di Urbino la salma è stata ricomposta ma verrà presa in consegna da una impresa funebre calabrese perché i parenti della vittima hanno disposto funerali e tumulazione nella sua terra d’origine.

La cerimonia funebre sarà venerdì alle 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Paola, seguirà la sepoltura presso il cimitero di San Fili. Nigro lascia i figli Simona ed Alessio e i nipoti. Andrea Angelini