Ex calciatore con la droga: "Accompagnavo un amico. Non sapevo della coca"

Si è difeso dicendo di aver semplicemente accompagnato l’amico d’infanzia che non aveva la patente e di non sapere che il motivo dell’incontro era lo scambio di oltre 3 etti di cocaina. Sono state le dichiarazioni spontanee del pesarese 26enne di Pantano, arrestato dai carabinieri di Rimini insieme ad un coetaneo di 24 anni, nell’ambito della recente maxi-operazione antidroga che ha portato al sequestro di 250 chili di cocaina, 40 di hashish e armi per un valore complessivo di circa 800mila euro. I due pesaresi, lo scorso 12 febbraio, sono stati ascoltati dal gip durante l’interrogatorio preventivo che si è svolto in tribunale a Rimini. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Pesaro con il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino dopo e di non allontanarsi senza autorizzazione da parte del giudice. Durante la notte il 4 e il 5 febbraio scorso, i carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emesse dal gip di Rimini su richiesta della procura nei confronti di 39 indagati.

Il ruolo dei due pesaresi, con un passato nelle file del calcio dilettantistico, si inserisce, secondo l’accusa, tra gli ingranaggi del meccanismo del narcotraffico internazionale. A settembre 2024 erano andati a Rimini in auto e, in quell’occasione, il 24enne avrebbe ritirato oltre 3 etti di cocaina da un albanese della banda che gli aveva consegnato la merce in una busta. Dopo lo scambio, a seguito di un pedinamento, erano stati fermati al casello autostradale di Pesaro. Al controllo la busta era sparita perché, sospettando di essere seguiti dai militari, si erano disfatti del pacco lanciandolo fuori dall’auto. I carabinieri avevano ritrovato il carico lungo la strada, prima che venisse recuperata dai pusher.

Durante proprie dichiarazioni spontanee il 26enne ha ammesso di aver ingenuamente aspettato all’interno dell’auto l’amico che era sceso e aveva parlato cinque minuti con una persona alla quale avrebbe voluto vendere il suo bar. Soli cinque minuti, scaduti i quali il 24enne sarebbe risalito in macchina. Questa tesi, però, non convince gli investigatori secondo cui, in base alle ricostruzioni effettuate durante le indagini nessuno sarebbe sceso dall’auto e l’albanese avrebbe consegnato la busta al lato passeggero. Non convince anche la durata dell’appuntamento di soli 5 minuti per la vendita di una attività che, secondo quanto ricostruito in base alle dichiarazioni, frutterebbe al mese alcune migliaia di euro.

I provvedimenti eseguiti nell’ambito della stessa inchiesta riguardano un’area geografica molto estesa tra Rimini, Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Ravenna e Pesaro. L’operazione eseguita nella notte tra il 4 e il 5 febbraio aveva visto la partecipazione di oltre 200 carabinieri.