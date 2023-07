Ex calciatore morto in un incidente Gara di solidarietà per i suoi cari

Tutti lo descrivono come un ragazzo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri. Ed ora, che un destino crudele se l’è portato via, improvvisamente, a soli 31 anni, tra i suoi ex compaesani è partita un’autentica gara di solidarietà che ha consentito in poco più di 24 ore di raccogliere oltre 16mila euro per aiutare i suoi cari. Una risposta all’altruismo che lui ha sempre dimostrato. Unita ad un dolore forte, inaspettato, e per questo ancora più lacerante.

La notizia della morte di Festus Nortey, ghanese vissuto da quando era bambino al 2020 a Mondolfo, dove ancora abitano i suoi genitori e il fratello maggiore Reindorf, ha gettato tanta gente della città a balcone sul mare e di Marotta nello sbigottimento. Il 31enne (ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 27 novembre) è stato vittima all’alba di domenica di un incidente stradale su una provinciale del casertano, mentre rientrava con tre amici del posto da una nottata trascorsa in discoteca. Lo schianto tra la sua Fiat 500L e un furgone non gli ha lasciato scampo, mentre gli altri occupanti dell’auto sono sopravvissuti.

Laggiù, in Campania, Festus si era trasferito per lavoro alla fine del 2020, per andare a gestire un’area di servizio autostradale a Teano. Un incarico di responsabilità che gli dava soddisfazioni, di cui parlava spesso sia coi familiari che con gli amici di Mondolfo. E quest’ultimi, ora, stanno aderendo in massa ad una raccolta fondi su internet per sostenere i genitori e il fratello a fronteggiare le spese per far rientrare la salma a Mondoldo (non appena l’autorità giudiziaria darà il nullaosta) e anche per il funerale e la sepoltura, che avverranno proprio nella cittadina della bassa Valcesano.

Ieri, dopo un giorno dal lancio del crowdfunding, la quota, come detto, era già di oltre 16mila euro e fra coloro che hanno contribuito ad incrementarla ci sono gli amici della squadra di calcio ‘Maroso Mondolfo’, attualmente in terza categoria, dove Festus ha militato per anni. "Dal 2014 al 2018 – racconta il presidente Giovanni Scattolini - è stato il portiere della nostra squadra maggiore, che allora disputava il campionato Uisp. Poi, fino alla sua partenza per la Campania, ha fatto il preparatore degli altri portieri. Sempre con entusiasmo e un amore grandissimo per lo sport. Il nostro Festus era davvero un tipo in gamba e lo terremo sempre nel cuore".

