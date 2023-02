Ex Carducci, al lavoro per sbloccare le risorse

Che fine hanno fatto i 5 milioni di euro del Miur (Sisma 120) destinati alla ricostruzione dell’ex Carducci, inagibile dall’anno scolastico 2019-2020? "Stiamo lavorando con il Ministero perché le risorse siano sbloccate al più presto".

E’ quanto fa sapere il senatore Antonio De Poli (Udc) che nella tarda mattinata di ieri ha incontro il preside dell’istituto Nolfi, Samuele Giombi, e i rappresentanti degli studenti.

Ad accompagnare il senatore nella visita alla scuola il segretario dell’Udc Fano Stefano Pollegioni.

"Con Giombi – fa sapere De Poli - c’è stato un confronto proficuo e utile. Il nostro obiettivo, adesso, è intervenire presso il Governo affinché i fondi assegnati alla ricostruzione di edificio scolastico dichiarato non solo inagibile ma anche non sanabile arrivino materialmente in questo territorio" .

"Come preside – commenta il dirigente Giombi – è benvenuto qualunque interessamento che possa concorrere a risolvere la questione e a dare agli studenti un nuovo edificio scolastico. Ringrazio il senatore De Poli e chiunque altro si impegni nella medesima direzione. Per lo stesso obiettivo sono in costante contatto con la Provincia, proprietaria dell’edificio, che nel frattempo e in attesa di avere il finanziamento statale, ha già dato l’incarico per il progetto".

Va ricordato che la Provincia si è già impegnata ad aggiungere ai 5 milioni del Miur altri 2 milioni di euro e a trovare le ulteriori risorse che saranno necessarie. Va ricortdato che sono ormai passati 4 anni da quando gli studenti del Nolfi hanno dovuto abbandonare l’ex Carducci e che in questi anni sono stati distribuiti tra diversi edifici scolastici.

Attualmente, dopo varie soluzioni, il Nolfi ha raggiunto una sua stabilità organizzativa suddiviso su tre sedi: al Campus ci sono gli studenti del liceo classico e delle Scienze umane, l’ex Battisti (mresso a disposizione del Polo 3) accoglie il Linguistico e l’Economico e sociale mentre nello stabile di San Lazzaro ha sede il liceo Artistico.

Nell’attesa delle risorse per abbattere l’edificio inagibile e costruire al Campus la nuova la scuola, l’istituto Nolfi non ha preso l’occasione di presentare diversi progetti per un importo di 400mila euro finanziabili con le risorse Pnrr. Interventi che serviranno ad arricchire la dotazione tecnologica della scuola e a prevedere nuove articolazioni degli spazi interni più funzionali ad una didattica innovativa.

Secondo studenti ed insegnanti " è però importante che tale investimento, per essere pienamente sfruttato, goda del nuovo edificio quanto prima".

an. mar.