Ex Carducci, al via lo sgombero. La Provincia consegna il cantiere

Partite ieri le operazioni di sgombero dell’ex Carducci, propedeutiche alla demolizione completa dell’edificio, che avverrà nei primi mesi del nuovo anno. La Provincia ha consegnato il cantiere per l’avvio dei lavori che porteranno alla costruzione della nuova scuola Nolfi. Contestualmente allo sgombero, si ultimeranno i dettagli esecutivi della progettazione curata dallo studio ‘Ati Project’ di Pisa che ha previsto un’interconnessione tra i due blocchi ora divisi ("Edificio Aule" ed ex Carducci) che saranno così uniti. Non mancheranno spazi verdi, auditorium, campo sportivo e ambienti ricreativi nella scuola antisismica, a classificazione ‘Nzeb’, con fabbisogno energetico quasi nullo e coperto da fonti rinnovabili. I lavori saranno eseguiti dall’Ati composta da Scientia e Artemide srl ma non interferiranno con la didattica in corso nell’"Edificio Aule" del Nolfi, su cui si interverrà con la demolizione e l’intervento sismico in seconda battuta, nel periodo estivo. "Il nostro obiettivo è assicurare agli studenti ambienti belli e sicuri. Grazie ai nostri tecnici, alla Regione e al dirigente scolastico Samuele Giombi per la preziosa collaborazione", ha commentato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini.