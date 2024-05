Ex Cif, ora è solo un ricordo. Abbattuto stabile in rovina, ci faranno un condominio

La cartolina da Beirut è stata stracciata. Perché sono entrate in azione ormai da qualche giorno le pale meccaniche che hanno completamente demolito quello che restava dell’ingresso e di tutta la palazzina dell’ex Cif all’entrata sud della città, in via Kolbe. Un comparto molto ampio, nato negli anni Sessanta, e che si estendeva in un altro blocco, sul retro, che dà verso il mare. Un ammasso di mattoni in rovina, l’ex Cif, chiuso da una trentina di anni. Il comparto, dopo un primo tentativo di vendita avvenuto una decina di anni fa non venne mai acquistato nessuno. La situazione si è sbloccata lo scorso anno quando i due lotti sono stati venduti all’asta all’impresa di Nino Giorgini di Montecchio e quello lato mare dalla Edil Loma di Urbino.

Per il momento, parte solo il blocco fronte strada di via Kolbe, cioè quello della Edil Giorgini che comunque manterrà le vecchie volumetrie. Approvati dall’amministrazione tutti i progetti per cui, una volta portate vie le macerie, l’impresa darà inizio alla costruzione. Da questo blocco dell’ex Cif, che era una associazione legata alla Chiesa, dovrebbero nascere 30 appartamenti. Dice Anusca Giorgini, della ditta costruttrice: "Realizzeremo una palazzina unica con 30 appartamenti di varie tipologie. Ci saranno due ascensori, 2 scale e due piani di garage, cantine e posti auto. Saranno degli appartamenti residenziali di una metratura che va dai 50 ai 150 metri quadrati". Resta invece tutto in sospesso, per cui ancora non si conoscono i tempi, per il secondo blocco quello che dà invece fronte viale Trieste. "Realizzeremo una palazzina di sei piani fuori terra e uno interrato dove ci saranno garage e cantine – dice Giacomo Cappelletti dell’impresa urbinate che si è aggiudicata il lotto vista mare – saranno realizzati in tutto 18 alloggi con metrature di 60, 90 e 115 metri quadri che in parte abbiamo già venduto". Una estate quella che la città ha davanti, che è da lavori in corso, perché i privati – ma anche il pubblico – procederanno sia al porto dove si devono costruire due palazzine per 64 appartamenti, e quindi lungo viale Trieste dove la Renco sta procedendo a velocità della luce con l’ex hotel Garden. Poi alla fine dell’estate dovrebbe partire la ristrutturazione dell’ex hotel Bussola in via Nazario Sauro e i lavori all’hotel International, entrambi di proprietà della società Silver Fox che fa capo alla famiglia Berloni della Fox, proprietaria anche del blocco delle Dogane che è in fondo a via Cecchi.