Ex convitto, l’incubo è finito Sarà sgomberato

Stop ai bivacchi e al degrado nell’ex convitto Vittoria Colonna. Dopo le lamentele dei cittadini, i blitz delle forze dell’ordine, le richieste di intervento del Comune e della Prefettura, Invimit (Investimenti immobiliari italiani) società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, proprietaria dell’immobile, ha deciso di intervenire: l’edificio sarà sgomberato, ripulito, sanificato e reso inaccessibile.

L’operazione sarà condotta nella giornata di mercoledì 26 aprile con la collaborazione congiunta della polizia locale e del commissariato e della stessa Amministrazione comunale. Un intervento che durerà due settimane in quanto l’immobile ha dimensioni enormi e i locali, nei quali anche di recente sono state sorprese persone a dormire, sono in condizioni igienico sanitarie pessime, con materassi sporchi, rifiuti di ogni genere, mobili rotti e vetri ovunque. La struttura una volta liberata dalla sporcizia e ripulita a fondo, dovrà essere resa inaccessibile sigillando tutte le entrate, che sono più di una, e le numerose finestre. Anche il portone d’ingresso sarà dotato di una serratura adeguata. A dare la notizia è il sindaco Massimo Seri che sottolinea la fondamentale collaborazione tra il Comune e la Prefettura. "Gli interventi erano stati programmati per giugno – spiega il primo cittadino – ma grazie alle decise richieste mie e del Prefetto Emanuela Greco, che ringrazio, la proprietà ha deciso di accelerare". Ieri mattina c’è stato un primo sopralluogo con l’assessore Sara Cucchiarini, la comandante della polizia locale Anna Rita Montagna e i vertici di Invimit, mentre mercoledì entrerà in azione la ditta incaricata dalla proprietà. "E’ oltre un anno – commenta l’assessore Cucchiarini – che mettiamo in campo azioni di contenimento dell’illegalità all’interno del Vittoria Colonna sia come polizia locale sia in collaborazione con il commissariato, grazie al quale abbiamo potuto identificare gli occupanti. Mercoledì interverremo di nuovo in modo che si possa insediare il cantiere e nell’arco di due settimane si proceda alla bonifica completa della struttura, alla muratura delle finestre e alla saldatura delle porte". Seri tranquillizza i cittadini: "Mercoledì ci sarà un intervento risolutivo e, a protezione della struttura, sarà previsto un servizio di vigilanza, anche per controllare l’area esterna". Aggiunge il primo cittadino: "I fatti sono la mia risposta a chi in questi mesi ha utilizzato il Vittoria Colonna per polemiche strumentali".

Si ‘blinda’ l’edificio in attesa che Invimit trovi le risorse, si parla di 30-40 milioni di euro, per trasformarlo in una Silver house: abitazioni di prestigio di diverse dimensioni (mono, bi , tri locali) per anziani over 65. "Speriamo – aggiunge Cucchiarini – che sia l’inizio di una proficua collaborazione con la proprietà dell’ex convitto". "Come Amministrazione comunale – fa notare il vice sindaco Cristian Fanesi – siamo pronti ad accogliere il progetto di riqualificazione dell’edificio sottraendolo, così, all’incuria e al degrado".

