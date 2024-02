Ex giocatori come arbitri

Nel corso del consiglio federale di ieri si è parlato anche di un tema interessante, quello di provare a coinvolgere gli ex giocatori nel ruolo di arbitri. In proposito si è tenuto un incontro fra Cia (il comitato italiano arbitri) e Giba (l’associazione giocatori). Il Commissioner del Cia, Luigi Lamonica, ha relazionato il Consiglio della Fip sull’incontro con il presidente della Giba Alessandro Marzoli per sensibilizzare atlete ed atleti ad iniziare la carriera di arbitro una volta smesso di giocare. L’obiettivo finale, dopo un periodo di formazione, è quello di portare gli ex giocatori ad essere arbitri nazionali per avere continuità culturale e tecnica con il gioco e con le esperienze fatte in campo. Cia e Giba si sono confrontati sulle eventuali criticità e sul modo migliore per risolverle. Il consiglio federale ha nominato poi Federico Casarin vice presidente vicario e Margaret Gonnella vice presidente.