"Ex Holiday, da ecomostro a cantiere vuoto"

"Nel cuore di Marotta siamo passati dall’’ecomostro’ ad un ‘cantiere vuoto’, fermo da quattro anni, che per certi versi è un biglietto da visita ancora peggiore della struttura che c’era prima".

E’ l’amara considerazione del segretario dem di Mondolfo-Marotta Samuele Mancini riguardo all’area dell’ex hotel Holiday. Inutilizzato dalla seconda metà degli anni ’90, l’albergo, molto fatiscente, si era guadagnato la nomea di ‘ecomostro’ e quando, nell’aprile del 2016, venne finalmente demolito si apririono prospettive interessanti. Perché era emerso che la proprietà privata, seguendo anche le indicazioni della giunta sulle dimensioni (cubatura sostanzialmente inalterata di 6mila metri cubi) e sulla destinazione d’uso, avrebbe realizzato, nel giro di circa 18 mesi, un immobile con al piano terra un’area per negozi, gli spazi di servizio di un hotel (recepiton, sala colazione ecc) e una galleria centrale larga 7 metri per collegare viale Carducci col lungomare. Perché l’Holiday sorgeva proprio fra le due vie, a meno di 50 metri dalla centralissima piazza Dell’Unificazione. Lo stesso progetto prevedeva al primo piano una ventina di camere dell’hotel e nei tre piani sovrastanti 20 appartamentini tra monolocoali, bilocali e soluzioni a tre stanze. Peccato che di mesi, nel frattempo, ne sono passati 48 e c’è ancora solo l’area transennata coi pannelli tipici dei cantieri edili, mentre del nuovo immobile non si scorge nulla. "Nonostante i proclami sui media all’epoca della domolizione – riprende Mancini – il cantiere è praticamente fermo da sempre e l’area è recintata in modo tale da creare una situazione indecorosa per una zona a forte valenza turistica".

"Il procrastinarsi di tale fermo – aggiunge il responsabile del Pd – mi ha indotto a presentare insieme alla collega Luisa Cecarini, un’interrogazione al sindaco per capire se è a conoscenza dei motivi dei ritardi e quali azioni ha messo in campo per sollecitare la prosecuzione del progetto". Lo stesso Mancini lancia un’idea: "Vista l’evidente sitauzione di stallo, perché l’amministrazione comunale non chiede ai proprietari la disponibilità, anche temporanea, dell’area? Potremmo adibirla a parcheggio gratuito in grado di ospitare almeno 200 veicoli, utilissimo per i bagnanti giornalieri e per la gente del posto, o, in alternativa, svilupparvi una zona verde per migliorare il decoro urbano di questa fondamentale area di Marotta".

Sandro Franceschetti