Ex Intendenza, aperto il cantiere "Impatto leggero per i negozi"

Detto, fatto. Il Demanio, lunedì ha consegnato le chiavi alla ditta che ieri ha dato il via ai lavori per l’adeguamento sismico dell’ex Intendenza di finanza, iniziando con l’impiantare, nel cortile interno, l’impalcatura necessaria. Impossibile ieri mattina non accorgersi del movimento: è raro veder arrivare in via Branca un tir carico di due container da cantiere movimentati da un braccio elevatore. I primi a guardare con perplessità gli operai a lavoro sono stati i commercianti con i locali al primo piano dello stabile che il Demanio ristrutturerà in modo funzionale, in vista del trasferimento, al suo interno, degli uffici provinciali del Ministero economia e finanza, Mef. Il progetto prevede infatti la concentrazione, nel complesso affacciato su piazza del Popolo con ingresso su via Zongo, degli uffici provinciali della Commissione tributaria, della Ragioneria di Stato e dell’Ispettorato del lavoro; tutti uffici che oggi sono dislocati in varie parti della città.

Facile immaginare le domande che sono frullate nella mente dei negozianti, interessati a capire quanto la presenza del cantiere potrà impattare sulla visibilità delle proprie vetrine, quanto sull’accessibilità pedonale alle rispettive attività e soprattutto per quanto tempo, limiti e ingombri, incideranno rispetto la fruizione libera dei negozi. "Preoccupazioni comprensibili – conferma l’assessore Francesca Frenquellucci che ieri ha incontrato i vertici del Demanio per capire organizzazione e tipologia di impalcatura –. Venerdi saremo precisi e daremo risposte. Invito ad essere presenti". Venerdì alle ore 12,30 nella sala del Consiglio è previsto, infatti, un incontro tra Demanio, Comune e attività economiche proprio per un confronto preventivo. Il Demanio avrebbe già delle soluzioni per impattare il meno possibile sulle attività dei negozi. In particolare adotterà impalcature di diverso tipo: le classiche, più impattanti, saranno solo all’interno del cortile mentre per gli interventi alla facciata esterna verranno adottate soluzioni con impatto visivo più leggero e in sintonia con l’affaccio su piazza del Popolo. Oltre alla gigantesca serigrafia che darà un velo estetico alla facciata, ai negozi sarà garantita la visibilità all’altezza degli occhi e l’accessibilità dei pedoni. Un’altra accortezza sarà quella di impiantare la gru del cantiere nel cortile interno e quindi non visibile al passeggio. Il responsabile regionale del Demanio, Cristian Torretta ha ribadito il cronopogramma: entro la fine dell’anno termineranno i lavori all’esterno dello stabile, mentre la consegna dei lavori dal cortile interno avverrà per la metà del 2025.

Solidea Vitali Rosati