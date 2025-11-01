"Ex Intendenza, finalmente tempi certi"

Via i ponteggi dall’ex intendenza entro gennaio 2026. Alla notizia uscita ieri sul Carlino per cui non ci saranno ulteriori ritardi rispetto allo smontaggio dell’impalcatura che impacchetta il palazzo dal 7 marzo 2023 plaudono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle attività produttive Francesca Frenquellucci. "Sono mesi – dicono gli amministratori – che chiediamo di accelerare tutti quei lavori che richiedono l’impalcatura, così da ridare la piena visibilità alle attività economiche quanto prima. Bene che ora si abbia garanzia sulle tempistiche". A rassicurare è stato il direttore regionale Marche dell’Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo. "Dopo mesi di richieste e di interlocuzioni con il Demanio riguardo ai ponteggi dell’ex Intendenza – osserva il sindaco – finalmente arrivano garanzie sui tempi. Ci siamo occupati da vicino della questione, portando ai vertici le istanze dei commercianti che hanno subito numerosi disagi per le loro attività; alcuni purtroppo hanno anche dovuto chiudere. Avevamo chiesto di accelerare al massimo la rimozione dei ponteggi – precisano Biancani e Frenquellucci – e di farlo almeno entro Natale. Così non è stato, ma siamo comunque soddisfatti di aver ricevuto, ora, un termine certo per la loro disinstallazione". Anche se, precisano, "per la conclusione effettiva del cantiere servirà ancora tempo, consapevoli però che il problema più grosso era riferito proprio al ponteggio. Dispiace che a rimetterci siano stati i commercianti, alcuni dei quali costretti anche a chiudere, penalizzati da un cantiere che è durato ben oltre le scadenze inizialmente previste per la fine del 2024 e l’inizio 2025".