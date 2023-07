Ex Intendenza, spunta la ‘maxi-foto’ di come verrà

Ieri mattina è apparso il telone rigido che ha ricoperto la facciata dell’ex intendenza di Finanza in piazza del Popolo. La ‘fotografia’ di come verrà questo edificio corre fino al palazzo Ducale. Per accontentare anche i commercianti con le loro attività, nel bordo basso del telone rigido anche i nomi dei vari negozi che hanno l’attività, compreso "L’info point" che l’amministrazione comunale deve ancora aprire. "Meglio tardi che mai", ha commentato uno degli esercenti perché le impalcature sono state montate più di due mesi fa. Ma pare che ci siano stati molti confronti con la Soprintendenza che quando si parla della piazza è molto rigida. In alto il telefone riporta la scritta "Pesaro capitale della cultura 2024" e sotto la committenza e cioè il Demanio. Quindi una fotografia della piazza dall’alto con tutti i lavori, le ditte ed i tecnici che sono al lavoro per questa ristrutturazione.

Anche se in ritardo con i tempi, il Demanio ha eliminato la brutta vista delle impalcature, cosa che invece non sta accadendo per le colonie di villa Marina in viale Trieste, di proprietà di un fondo legato all’Inps, che presentano ancora finestre sfondate, impalcature arrugginite, entrate ‘tamponate’ con foratoniIl progetto.