Ex moglie lo denuncia per furto della cyclette: il giudice lo assolve

L’ex marito viene assolto dall’accusa di aver rubato la cyclette nel giardino, l’ex moglie protesta e il giudice la manda fuori dall’aula del tribunale.

Scintille ieri mattina al momento della lettura della sentenza. Il processo era quello contro un caldaista pesarese di 50 anni accusato di furto in abitazione. Il codice non scherza su un reato come questo che parte da un minimo di 3 anni di reclusione. A denunciarlo era stata la ex consorte. E il bene di cui lui si era impossessato è una cyclette che si trovava nel giardino di casa della donna. L’aveva comprata l’imputato quando stavano ancora insieme.

E poi, sia lui, che la bici, erano finiti fuori di casa. La due pedali per il fitness casalingo nella catasta degli oggetti in disuso. Un giorno, a detta dell’imputato, le figlie gli avrebbero detto che poteva prenderla e portarsela via. Lui lo fa, ma quando la moglie si accorge che non c’è più, lo denuncia e lui si ritrova a giudizio. Ieri, difeso dagli avvocati Mara Roccisano e Alain Gonnet, è stato assolto (con formula dubitativa). Ma alla lettura della sentenza, la ex, che si è costituita parte civile (con l’avvocato Elisabetta De Conti) chiedendo 5mila euro di risarcimento, è sbottata. Il magistrato l’ha ripresa e invitata a uscire. Poi si è calmata ed è rientrata. Presto i due ex torneranno a vedersi di nuovo in aula. Ma la prossima volta ci sarà lei sul banco degli imputati, accusata di stalking dal marito.

e. ros.