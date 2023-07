Pesaro, blitz della polizia in ex negozio in centro diventato dormitorio: trovati irregolari

Pesaro, 16 luglio 2023 – La polizia è intervenuta stamane in un ex negozio di via Montegrappa trasformato in dormitorio per extracomunitari. A chiamarli sono stati i residenti. Una volta individuato un locale commerciale, attualmente in disuso, con l’aiuto dei vigili del fuoco, le pattuglie hanno fatto irruzione all'interno e verificato che l'attività era stata trasformata in una sorta di dormitorio, in condizioni precarie e fatiscenti.

L'interno dell'ex negozio trasformato in dormitorio a Pesaro

Con l'aiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza è stata eseguita una perquisizione che, però, non ha portato a rinvenire armi o stupefacenti. E’ stato identificato un cittadino marocchino, che deteneva i locali, e due cittadini gambiani, clandestini e irregolari, già espulsi di recente e destinatari di ordine del Questore a lasciare il territorio.

Altri quatto cittadini marocchini, regolari, sono stati identificati nelle vicinanze. Sono in corso accertamenti per verificare con i proprietari chi sia l'affittuario, che è moroso e nei cui confronti è in procinto di esecuzione una procedura civile di liberazione dell'immobile. A suo carico potrebbe configurarsi il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dopo l'identificazione, gli stranieri irregolari sono stati posti a disposizione dell'ufficio Immigrazione per le ulteriori incombenze. Lo stabile è stato liberato.