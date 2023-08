Ex Osca, cosa si farà? "Lo spiegherò giovedì"

L’amministrazione comunale ha annunciato per giovedì sera alle 20.45 nella sala civica don Bramante Ligi un incontro pubblico per presentare e condividere i progetti di riqualificazione dell’area ex Osca. Parteciperanno, oltre al sindaco Maurizio Gambini, anche il responsabile del settore progettazione del comune ducale, l’architetto Mara Mandolini e i tecnici autori dei progetti.

Proprio il primo cittadino Maurizio Gambini prima di scendere sui progetti analizza proprio il senso di tutta quest’operazione che ha come obiettivo il riportare decoro e valorizzare Canavaccio: "L’idea forte che sta alla base è la riqualificazione di tutta l area – ha spiegato Gambini –, la nostra volontà è creare un centro del paese che sia bello, funzionale e a servizio dei cittadini con una piazza, degli spazi espositivi, dei giardini, un parcheggio e perfino una parte dove sorgeranno delle abitazioni. Canavaccio è un punto baricentrico della vallata del Metauro e può diventare sempre più importante".

Giovedì si entra nel concreto con la presentazione dei progetti... "Abbiamo lanciato un concorso di idee per dei progettisti che hanno portato idee valide e interessanti, la commissione ha visionato i progetti che sono, però, suscettibili di variazioni. Un incontro pubblico è utilissimo per cogliere osservazione e suggerimenti, per confrontarsi coi cittadini e per capire se dai rendering dei tecnici si può modificare o inserire qualcosa".

In questo genere di interventi le variabili sono due: le tempistiche e le risorse.

Per Canavaccio come si procederà?

"Le risorse di questo intervento provengono tutte dal bilancio comunale, dalla progettazione, all’acquisto, alla bonifica dell’area. Abbiamo un progetto ammesso ma non finanziato che comprende il recupero del palazzo del tribunale e dell’area ex Osca che cuba 15 milioni, speriamo che possa essere finanziato coi fondi PNNR. Se questo verrà finanziato potremo agire più velocemente, altrimenti dovremo partecipare a bandi. Il Ministero ci ha rassicurato che questo fondo sulla qualità dell’abitare sarà rifinanziato, ed avendo noi un progetto definitivo dovremmo essere tra quelli che riceveranno le risorse. Se devo sbilanciarmi sui tempi dico che in tre anni si riuscirà a vedere il nuovo volto di Canavaccio: questa riqualificazione è un bel passo avanti per tutta la città, se non fossimo arrivati noi rimasta quell’area degradata come una spina nel fianco".

Dobbiamo aspettarci altre novità dall’incontro di giovedì?

"Si parlerà anche delle tre palazzine incompiute di Canavaccio acquisite dal Comune, dentro al finanziamento periferie degradate, stiamo costruendo i marciapiedi tra l’area ex Osca e l’Acli, dalla sala civica all’area oggetto di investimento. Una palazzina verrà abbattuta perché abusiva, nelle altre due verranno realizzati sedici appartamenti per famiglie giovani. Una bella riqualificazione per tutta l’area di Canavaccio".

Andrea Angelini