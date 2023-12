Ex Santarcangelo, ecco i fondi

A Fano arrivano altri 408mila euro di fondi pubblici dal GSE (ovvero l’ente che gestisce le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica in Italia) dedicati all’efficientamento energetico dell’ex Santarcangelo, in vista dell’apertura della Fabbrica del Carnevale, uno spazio espositivo che celebrerà per tutto l’anno l’antico rito carnascialesco, in un luogo di sperimentazione e contaminazione caratterizzato da una strategia di sviluppo urbano sostenibile. E’ infatti finalmente ripartito il cantiere, nel complesso monumentale di Sant’Arcangelo, che sarà presto trasformato secondo le nuove funzioni ma nel completo rispetto della sua identità storica: pannelli luminosi e sculture sospese, un piccolo hub della mobilità sostenibile, uno spazio caffetteria e la "Casa della Musica" ma anche una serra bioclimatica attiva con coltivazioni idroponiche di specie vegetali commestibili e illuminata da una vetrata tridimensionale dicroica che ricorda la veste di Arlecchino. "L’ufficio energia ottiene un altro importante risultato - dice soddisfatta l’assessore competente Cora Fattori, ingegnere esperta in efficientamento energetico -. Dal 2019 ad oggi sono stati infatti recuperati ben 1,6 milioni di euro. Tra i progetti ricordo, ad esempio, il conto termico al Poderino, l’isolamento della copertura e della climatizzazione alla Rocca Malatestiana e, non da ultimo, l’intervento al Teatro della Fortuna. Nel progetto del Sant’ Arcangelo è previsto un intervento di trasformazione dell’edificio in edificio a energia zero denominato ‘nZeb’, edifici ad elevata efficienza energetica".

Tiziana Petrelli