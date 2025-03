Ex scuola Manzi: la mobilitazione. In 500 firmano per salvarla: "Non va venduta ai privati"

"La petizione salvaManzi". A Pantano ormai la chiamano così. Di che parliamo? Di una raccolta di 500 firme, depositate ieri in Comune, con cui i cittadini chiedono all’amministrazione comunale di riesaminare i propri progetti sull’ex scuola Manzi di via Lamarmora. I cittadini vorrebbero che l’attuale edificio, chiuso per problemi di statica da quasi 4 anni, una volta demolito e ricostruito, torni a svolgere la funzione di scuola primaria. Non vogliono assolutamente, invece, che venga venduto dal Comune ad un privato che ne potrà fare una palazzina con appartamenti e negozi. I cittadini, firmatari della petizione, non vogliono nemmeno che l’ampio giardino alberato che ha sempre costeggiato l’ex scuola Manzi ceda il passo agli stalli per le automobili dei privati.

Con quella depositata ieri siamo a due petizioni sullo stesso argomento: come un fiume carsico il dissenso corre e riaffiora. La questione si trascina da diverso tempo ed è legata a doppio filo con il destino dell’altro edificio di Pantano, sempre adibito a scuola, che è l’ex Olivieri di via Confalonieri. Ad oggi questo stabile ospita la scolaresca della Manzi, gli stessi 200 alunni che sono stati sloggiati da via Lamarmora, quando sono emersi i problemi di statica. Ecco: la giunta Biancani ha ribadito, in un paio di riunioni di quartiere e a più riprese in Consiglio comunale, di voler vendere l’ex Manzi perché con il ricavato dall’alienazione avrebbe avuto, "in tempi brevi", "almeno un milione di euro" per poter intervenire sull’ex Olivieri. Ma la narrazione pubblica, fatta dagli amministratori, più che togliere dubbi, non ha fatto altro che generarne di nuovi. In particolare i cittadini, nella petizione presentata ieri in Comune, chiedono proprio di avere chiarezza su alcuni dati veicolati dall’amministrazione e che, grazie al dibattito stimolato dai consiglieri di centrodestra Giovanni Corsini e Cristina Canciani, mostrano di essere in conflitto. "Chiediamo maggiore trasparenza sui costi e sulle valutazioni tecniche che hanno portato alla decisione di riqualificare la exOliveri anziché investire sulla Manzi di via Lamarmora – scrivono i 500 cittadini firmatari della petizione di ieri, raccolta in meno di dieci giorni grazie alla determinazione di una delle residenti, l’architetto Stefania Spadoni –. Vogliamo conoscere le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a modificare il progetto iniziale".

I cittadini richiamano quanto aveva stabilito la giunta Ricci: la passata amministrazione infatti aveva optato per alienare l’ex Olivieri di via Confalonieri e con il ricavato, finanziare la demolizione e la costruzione di una nuova scuola Manzi in via Lamarmora. La collocazione della primaria in via Lamarmora era considerata più funzionale dal momento che sarebbe stata dirimpettaia della scuola media Brancati e della palestra scolastica. "Durante i consigli di quartiere – annotano i firmatari – è stato dichiarato che la costruzione di una nuova scuola nel lotto dell’ex Manzi costerebbe 9 milioni di euro. Perché? Riteniamo che questa stima sia eccessiva e poco realistica, considerando che la nuova scuola media Brancati (tra le migliori al mondo per metodo costruttivo, ndr) è costata circa 3 milioni di euro. Vorremmo spiegazioni sui criteri adottati per valutare i costi e le alternative"

Solidea Vitali Rosati