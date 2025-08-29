Ex scuole di Gabicce Monte, lettera al nuovo Sovrintendente

Continuano le ricerche storiche sulle ex Scuole di Gabicce Monte. Il comitato per la tutela del borgo non si rassegna all’intenzione del Comune di vendere l’edificio ora adibito ad alloggi Erap, che ha ospitato fino al dopoguerra, quando era una scuola elementare, generazioni di alunni. All’aggiudicazione del bando che prevede la cessione del bene a un privato in cambio della realizzazione di nuovi alloggi pubblici (eventualmente anche su terreno ‘vergine’) manca il parere della Soprintendenza sull’interesse culturale dell’edificio, che il Comune non ha chiesto prima dell’uscita del bando, non ottemperando alla procedura prevista dal Codice dei beni culturali per gli immobili di proprietà pubblica che hanno oltre 70 anni. Dopo numerosi incontri pubblici e manifestazioni del comitato a sostegno del valore del bene e della sua valorizzazione come museo e spazio con funzioni pubbliche, si aggiunge adesso un altro tassello. A intervenire è l’architetto Maurizio Castelvetro che ha scritto al nuovo Soprintendente Andrea Pessina. Dopo numerose ricerche all’archivio di Stato di Pesaro, ha scoperto che fino al 1923 non esistevano immobili di proprietà pubblica nel borgo di Gabicce Monte. "Ciò appare spiegabile dal fatto che sino al 1835 Gabicce fosse un ‘appodiato’ di Gradara, e quindi privo di organi di amministrazione che necessitavano di una sede – sostiene Castelvetro –. L’utilizzo pubblico della scuola doveva pertanto essere reso possibile grazie a un affitto con i privati proprietari degli immobili. Poi con sforzi economici, è stato costruito nel 1914 il municipio e acquisito l’edificio delle ex scuole, anche se non sono riuscito a trovare quando. Le cartoline d’epoca confermano l’importanza di questi spazi per Gabicce Monte. Le ex Scuole sono pertanto da salvaguardare con funzioni legate alla pubblica fruizione". Sul tema interviene anche la portavoce di Europa Verde, Fiorella Andreatini. "Abbiamo molto apprezzato le parole del candidato governatore Matteo Ricci a Gabicce, con le quali ha sostenuto l’importanza di dare valore al patrimonio storico-culturale dei borghi – dice –. Speriamo che anche Gabicce, nel rispetto dei valori del centrosinistra, decida di non vendere l’immobile".