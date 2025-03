Ex scuole di via Roma. Pressing sul Comune:: "Non vanno vendute"

Segna la fine della pianura Padana: da qui la singolarità di un territorio dove la collina inizia ad abbracciare il mare. Gabicce Monte dal Medioevo in poi ha sempre rivestito un ruolo strategico nella storia locale, per poi passare progressivamente il testimone alla frazione sul mare con l’arrivo del turismo di massa nel Novecento. Il fascino e l’importante ruolo storico-culturale del piccolo borgo restano però immutati. Si è sviluppato tra aneddoti e rievocazioni di eventi illustrati dallo storico del territorio Nando Cecini, l’incontro pubblico organizzato venerdì sera dal Comitato per la tutela del borgo di Gabicce Monte con l’obiettivo di aprire un dialogo con il Comune che nei mesi scorsi ha messo a bando le ex Scuole di via Roma, attualmente utilizzate come case popolari. Nel mezzo lo stop del procedimento, in quanto l’amministrazione ha provveduto in seconda battuta alla richiesta della verifica di interesse culturale (obbligatoria in quanto il bene ha più di 70 anni) sulla quale si dovrà esprimere la Soprintendenza.

Per questo il Comitato incalza il Comune a ritornare sui suoi passi chiedendo al contrario una valorizzazione pubblica dell’edificio, attraverso l’avvio di un percorso che possa portare le ex Scuole a diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, con funzioni di carattere museale e culturale. Una proposta in merito alla quale l’amministrazione prende tempo. "Il bando che era stato pubblicato nel mese di giugno risulta attualmente ‘congelato’ – sostiene la sindaca Marila Girolomoni – in attesa del giudizio della Soprintendenza che dovrebbe arrivare a breve. Qualora venisse riconosciuto un interesse culturale, la procedura di permuta si risolverebbe e l’amministrazione sarà pronta a valutare progettazioni alternative, per dare al bene de quo il riconosciuto rilievo e spessore culturale, pur tenendo presente che persisterà in ogni caso la problematica legata alla ricollocazione delle famiglie occupanti gli attuali alloggi".

Anche sul tema alloggi, il Comitato traccia però un’altra visione: chiede di evitare consumo di suolo a causa della costruzione di un nuovo edificio come invece prevederebbe la permuta e di aprire un diverso capitolo per quanto riguarda la pianificazione urbanistica. Sul valore delle ex Scuole di Gabicce e sul merito in termini di salvaguardia è intervenuto l’altra sera a sostegno anche lo scrittore, storico dell’arte noto per aver acquisito oltre 400 opere di artisti scomparsi nei lager nazisti, Roberto Malini. "Il caso di Gabicce evidenzia una problematica diffusa – sostiene – , la progressiva perdita di patrimonio storico nei borghi italiani, spesso sottoposti a interventi che ne snaturano l’identità. Oltre alla tutela giuridica sarebbe necessario un modello di valorizzazione sostenibile che mantenga vivi i borghi attraverso la conservazione delle loro tradizioni secondo un approccio di cultura diffusa. La difesa di questi luoghi deve essere una responsabilità collettiva. Solo attraverso una sinergia tra istituzioni, cittadini e studiosi si potranno preservare questi luoghi come testimoni viventi della storia e dell’identità nazionale. L’appello per Gabicce Monte è un monito a non abbassare la guardia. Ogni borgo che perde il suo patrimonio è una perdita irreparabile per l’intero Paese".

Ridimensiona il contesto l’amministrazione. "Ricordiamo che a Gabicce Mare esistono altri immobili di proprietà comunale che potranno ospitare progetti culturali", scrive in una nota la lista ‘Insieme per Gabicce Mare- Marila Girolomoni sindaca’. Peccato, replica il Comitato, che le ex Scuole di via Roma vantino una vista unica sul mare e sulle colline che andrebbe salvaguardata e valorizzata per la comunità.