"Ex scuole, siamo contro la vendita"

"Non condividiamo la strumentalizzazione della scarsa accessibilità al fabbricato, utilizzata per giustificare il trasferimento delle famiglie residenti e l’alienazione dell’immobile, che, invece, costituirebbe un valore aggiunto alla nostra economia fondata da sempre sui servizi". La Lista Civica aMARE Gabicce interviene a valle dell’incontro organizzato venerdì sera dal Comitato per la tutela del borgo di Gabicce Monte per sostenere la sua contrarietà alla scelta del Comune che ha messo a bando le ex Scuole di Gabicce Monte.

"L’amministrazione comunale ha dichiarato nel corso dell’incontro che la procedura di cessione e/o vendita dell’edificio storico di Gabicce Monte è congelata in attesa del parere della Soprintendenza, ma in verità è che l’iter dì alienazione presenta vizi ed irregolarità – sostiene il capogruppo della lista di opposizione Michele Bencivenga –. Il Comune sostiene inoltre che l’edificio in questione è stato messo in vendita a causa del pessimo stato conservativo, invece è di tutta evidenza che le precedenti amministrazioni non hanno vigilato sul corretto mantenimento della gestione affidata ad un ente terzo.

Inoltre contestiamo il fatto che – prosegue il consigliere – l’edificio risulterebbe poco appetibile sul mercato, perché soggetto a stringenti vincoli edilizi, che non consentono nemmeno lo spostamento delle murature interne, quando invece, in realtà il fabbricato dispone di una grande richiesta sul mercato, per le sue caratteristiche intrinseche, grazie alla presenza di dodici finestre con un’unica incomparabile vista panoramica". Ragioni che portano la lista aMARE Gabicce a sostenere la necessità di valorizzare l’edificio storico di Gabicce Monte per destinarlo a funzioni culturali e alla divulgazione della storia del territorio.