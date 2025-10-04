Ex sede di Bankitalia. Ora la vogliono tutti. Si fanno avanti in sei per acquistarla

Le ‘follie’ del mercato immobiliare? Dieci anni passati a tutte chiacchiere e distintivo per la ex sede della Banca d’Italia di via Rossini, chiusa nel 2015. Ora sono arrivate a Roma sei manifestazioni di interesse. Tre sembrano locali e le altre tre sarebbero di fondi di investimento. I nomi e le società non sono state rese note dalla banca nazionale.

Follie immobiliari perché ad uno dei partercipanti pesaresi è tornata alla mente la vicenda del carcere minorile "per il quale l’asta a 750mila euro è andata deserta, poi la volta successiva si è andati al rialzo per cui è stato assegnato ad un milione e 250mila euro con un aggravio di mezzo milione di euro".

Questa corsa allo stabile di via Rossini emerge perché nei giorni scorsi la società che gestisce per conto di Bankitalia l’operazione di vendita, ha inviato una lettera a tutti i concorrenti per dire che la loro manifestazione di interesse erano state accettate. Insomma tutte con le carte in regola per cui si parte. I tempi sarebbero questi: i partecipanti devono ora versare entro la fine di ottobre la cauzione pari al 10 per cento dell’importo totale che è di 2 milioni e 600mila euro, dopodiché scatta immediatamente l’asta che si dovrebbe svolgere il 4 di novembre. Delle tre cordate locali se ne conosce una sola e cioè quella che è stata formata dal commercialista Massimo Marchi al cui fianco c’è uno degli architetti più noti della città e cioè Marco Gaudenzi che ha alle spalle il blocco ‘Trieste 100’ di Nardo Filippetti – l’ex hotel Rex – e quindi anche le due palazzine del porto le cui quote sono divise tra un fondo israeliano, la Renco e quindi l’avvocato d’affari, Paolo Tanoni. Comunque dietro ai due professionisti ci sono tre industriali locali.

Una storia, quella dell’ex sede di Banca d’Italia, tutte chiacchiere e distintivo perché fino ad oggi, per una ragione o per un’altra, hanno fatto tutti marcia indietro benché l’edificio – che non ha nessun vincolo perché è di fine anni Sessanta –, pur essendo di oltre tremila metri quadrati ha solo una parte destinata ad abitativo per 1200 metri quadrati. Tutto il resto ha ancora come destinazione direzionale e uffici. E nessuno ha chiesto varianti di destinazione d’uso all’amministrazione comunale. Stando ai calcoli che si stanno facendo, costerebbe più la ristrutturazione dell’immobile che la demolizione e ricostruzione calcolata intorno ai 2600 euro al metro quadrato. Il piano interrato che corre tra via Rossini e via Marsala ha solamente una dozzina di posti auto perché il resto della superficie è occupata da stanze blindate, enormi cassaforti dove veniva conservato il denaro contante.

Possibile che il gruppetto di assottigli da qui al 4 novembre? Potrebbe accadere perché una eventuale asta al rialzo potrebbe far lievitare il costo portandolo sopra ai 3milioni di euro. Tutto questo con l’handicap del piano terra, quello che ospitava gli sportelli di Banca d’Italia, che sono di difficile collocazione sul mercato "perché gli uffici e il commerciale hanno prezzi in caduta libera".

Ragionamenti e ipotesi che prendono forma nel perimetro cittadino, perché nessuno sa chi ci sarebbe dietro ai fondi di investimento che hanno presentato la manifestazione d’interesse. Tra quelli che si erano fatti sotto per lo stabile di Banca d’Italia anche dei professionisti collegati ad una grande catena alberghiera.

