Pesaro, l’ex sindaco Ricci e il suo collaboratore Santini convocati in commissione: saranno sentiti sugli affidi facili

Pesaro, 7 settembre 2024 – L’opposizione chiama Matteo Ricci chiedendogli di presentarsi davanti alla Commissione controllo atti del Comune. Ma non sarà il solo a dover andare (se vorrà).

“Convocheremo anche Massimiliano Santini e Stefano Esposto. Ovviamente saranno liberi di presentarsi o meno ma, se non accetteranno di rispondere alle nostre domande, metteremo a verbale la loro assenza”. Lo annuncia la consigliera d’opposizione Serena Boresta, membro della commissione controllo atti, durante una conferenza stampa convocata d’urgenza ieri dal gruppo di centrodestra in consiglio comunale. "Uno scandalo amministrativo senza precedenti – ha commentato il consigliere Michele Redaelli –. E chi sa non parla. Massimiliano Santini si muoveva dentro e fuori gli uffici del Comune, parlando con dirigenti e sponsor su mandato fiduciario del sindaco. Possibile che Ricci non sapesse nulla?”.

“Opera Maestra si è mossa come una sorta di braccio esterno del Comune – ha osservato il consigliere Giovanni Dallasta -. L’imprenditore Tomasucci ha dichiarato al Carlino di aver aderito a una richiesta di sponsorizzazione del Comune e poi di essersi trovato a pagare una fattura da 20mila euro di Opera Maestra. Quei soldi, come sono tornati al Comune? E spero che siano tornati, perché è il Comune ad averli chiesti all’azienda per finanziare opere pubbliche".

“C’è stata una corsa a nascondersi anziché dare chiarimenti. Ricci si è limitato a scaricare tutte le colpe sui dirigenti, a sostenere che non sa nulla – ha argomentato Dario Andreolli -. Ma noi abbiamo cinque domande da fargli. Chi ha autorizzato l’associazione Opera Maestra a richiedere ai privati i soldi promessi al Comune come sponsorizzazione? A quanto ammonta la cifra fatturata da Opera Maestra grazie alle sponsorizzazioni ottenute grazie agli accordi tra privati e comune? Chi trattava e concordava con i privati l’entità delle sponsorizzazioni? Direttamente il sindaco Ricci? Oppure Massimiliano Santini e Franco Arceci? A che titolo lo facevano? Chi sono i dirigenti dei settori che «perfezionavano l’incasso della somma”, come ha dichiarato Franco Arceci? Di chi è stata la volontà di non mettere lo scomputo delle sponsorizzazioni ottenute grazie al Comune negli affidamenti? E perché i dirigenti del Comune non erano a conoscenza di sponsorizzazioni su affidamenti dai medesimi gestiti e verificati in ordine alla congruità del prezzo?”.

“E in tutto questo il sindaco Biancani non ha preso alcun provvedimento nei confronti dei propri dipendenti – segnala la consigliera Cristina Canciani -. Su questo tema abbiamo fatto un’interrogazione a cui ci è stato risposto che ci pensa la magistratura. E il consiglio comunale tarda ad essere convocato.