Ex tribunale: i progettisti. Cinque mesi per sceglierli

Ci sono voluti mesi per arrivare alla pubblicazione ufficiale sull’albo pretorio comunale e sulla Gazzetta ufficiale dei risultati della gara europea per la progettazione definitiva-esecutiva per i lavori di restauro dell’edificio ex sede del Palazzo di giustizia di via San Francesco finalizzati alla realizzazione del museo nazionale della Motocicletta. In effetti la gara è stata effettuata il 21 aprile e i risultati sono stati pubblicati solo il 22 settembre. Fatti due conti sono 5 mesi.

Difficile dire da cosa sia stato provocato questo prolungamento. Qualcuno sostiene che alla base di tutto ci sia stata un’offferta anomala da parte di del raggruppamento di imprese che si è imposto con il 42,37% di ribasso rispetto ad altre due offerte. Infatti l’importo a base d’asta era di 228,520 euro ed è stato assegnato con 131.696 euro netti. In sostanza per la progettazione definitiva ed esecutiva con l’offerta economicamente più vantaggiosa presentata è stato scelto il Raggruppamento tecnico progettuale formato dalla Araut Engigneering (società mandataria), una cooperativa di Foligno, dalla GA Architetti Associati di Milano, dalla INGENIUM srl di Foligno e dalla Bagagli Ingegneria di Pescara (mandati).

Dalla pubblicazione le società di ingegneria avranno 105 giorni di tempo per la progettazione. Poi saranno effettuati i lavori veri e propri. Dall’adeguamento antisismico agli interventi strutturali sulla copertura; dalle rampe per il superamento delle barriere architettoniche; al rifacimento dei servizi igienici alla realizzazione di controsoffitti. Fino al risanamento di tutti gli infissi e la parte impiantistica per climatizzazione, illuminazione e antincendio.

l.lu.