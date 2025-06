Expo a Osaka: Urbino e Montefeltro tra innovazione e Rinascimento

Si è chiusa giorni fa la settimana della Regione Marche a Osaka. E all’Expo 2025 ci sono anche Urbino e il Montefeltro. A rappresentarle in maniera unica l’azienda Floema Group, eccellenza nell’arredo ed elementi di design con la sua sede nel Montefeltro, ha partecipato come sponsor unico al Padiglione Italia durante la settimana delle Marche. Sotto il tema “Design connects sustainability“, Floema ha potato il proprio contributo: una visione del design che affonda le radici nella cultura rinascimentale e nella città ideale di Urbino, simbolo di proporzione, armonia e bellezza senza tempo. All’evento è intervenuto anche il Comune di Urbino con l’assessore al turismo Francesco Guazzolini. "Per Floema, la sostenibilità non è uno slogan, ma un impegno concreto: significa prima di tutto durabilità. Ogni nostro arredo è progettato per resistere all’usura, invecchiare con eleganza e accompagnare le generazioni, restando fedele alla propria identità", spiegano dall’azienda. Gli eventi principali e con una importante partecipazione di pubblico ed professionisti del settore sono state la serata di gala del 1° giugno, realizzata in collaborazione con Tipicità al Conrad Hotel di Osaka, durante la quale sono stati esposti alcuni arredi dell’azienda, tra cui porte e pannelli acustici. Un altro momento chiave è stato il workshop organizzato all’interno del Padiglione Italia, di cui Floema è l’unica azienda marchigiana a ricoprire il ruolo di sponsor tecnico. Il titolo Design connects sustainability è stata la piazza di confronto sul ruolo del design nella transizione ecologica e dell’abitare consapevole. Sono intervenuti esponenti del mondo accademico, tra cui i professori di Poliarte-Accademia di belle arti e design di Macerata e del Politecnico di Milano; dell’architetto Simone Micheli da Firenze e dello studio Lombardini22. Ma anche professori della Doshisha University di Kyoto con contributi sui temi del design sostenibile e Yamaha Corporation sul tema delle eccellenze acustiche. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ha visto la partecipazione di Yamaha e del Comune di Urbino. "Non vogliamo proclamare, vogliamo agire. I nostri arredi parlano da soli: sono pensati per essere vissuti oggi e domani, per essere tramandati, riscoperti e custoditi" concludono da Floema Group.