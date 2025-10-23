Expo Metaverso. Matthias Martelli racconta Raffaello

L’Expo Metaverso Raffaello si accende oggi con la voce di uno dei suoi figli più talentuosi. Alle 18.45 al Teatro Sanzio, Matthias Martelli racconta Raffaello come non lo abbiamo mai ascoltato: non l’icona perfetta dei manuali, ma un artista vivo, audace, contraddittorio. Urbinate come il Maestro, Martelli intreccia la propria voce a quella del Sanzio e costruisce un viaggio teatrale che attraversa la sua opera e il suo destino, accompagnato al pianoforte dal Maestro Matteo Castellan.

Lo spettacolo nasce da un laboratorio con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino ideato da Massimo Puliani e realizzato al Teatro della Fortuna di Fano, dove è stato elaborato anche "Il braccio della morte", un elemento in 3D modellato dallo studente Umberto Proietti, ispirato a un dettaglio di Raffaello e divenuto simbolo visivo della rappresentazione. La giornata inaugurale dell’Expo Metaverso Raffaello si apre alle 10.30 all’Orto Botanico con la mostra di sculture "Esercizi di Luogo Naturali" curata da Marco Scifo. Nel pomeriggio, alle 14.30 all’Accademia, spazio alle nuove tecnologie con il workshop "L’intelligenza artificiale per comunicare con l’arte", e alle 15 a Palazzo Ducale la rassegna musicale "C’è del Nuovo…" del Conservatorio Rossini. Alle 16.30, nella Sala Scriptorium, il visual designer Matteo Mangani presenta "Mondi Paralleli. Giovanni Santi: Colbordolo/Urbino", progetto coordinato da Marco Ercolani e Antonella Micaletti, che ricostruisce in realtà aumentata il "Tempietto delle Muse".

Il clou è stasera. Con "Matthias Martelli racconta Raffaello", l’attore riporta la grande pittura alla vibrazione del teatro, in un intreccio di parola, musica e immagini. Dalla Scuola di Atene alle Stanze Vaticane, il viaggio diventa partitura e racconto, tra luci, emozione e la forza evocativa del pianoforte. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata al botteghino del Teatro Sanzio (tel. 0722 2281). L’Expo proseguirà fino a sabato con 21 appuntamenti diffusi nella città rinascimentale. Urbino diventa così un unico palcoscenico dove arte, ricerca e innovazione si incontrano nel segno di Raffaello. E stasera, a restituirgli la voce, sarà Matthias Martelli.

Tiziana Petrelli