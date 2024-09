Export, sei mesi da profondo rosso. Il settore del mobile segna un -9,9%. La meccanica -5,5, jeans valley -6%

Sta scattando l’allarme produttivo? Ad osservare i dati del primo semestre dell’anno nelle esportazioni, elaborati del centro studi della Cna, si direbbe di sì. Il mobile, rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno è calato del 9,9 per cento; il tessile abbigliamento – quindi la cosiddetta jeans valley del 5,9 –. I macchinari, che rappresentano i volumi più grossi, sono calati del 5,5% e la manifattura in generale è calata del 5 per cento. Calano anche gli articoli in gomma – importanti industrie nell’entroterra – dell’8,5% ed i prodotti chimici segnano addirittura un meno 58,7%. L’agricoltura ha registrato una diminuzione del 21% anche se i prodotti alimentari e fra questi c’è anche il tartufo, vanno invece in controtendenza con un più 15,9%. L’unico settore che è andato bene è quello legato alla nautica che fa segnare un + 268% passando dagli 11 milioni dei primi sei mesi del 2023 ai 43 milioni di questa prima parte del 2024. In controtendenza anche i mezzi di trasporto che segnano un +70,9% (Benelli?).

"Purtroppo mancano gli ordini e le commesse – dice il segretario della Cna, Moreno Bordoni –. Poi quello che sta accadendo è anche il frutto di una serie di fattori negativi che vanno avanti da tempo come le guerra ed anche i tassi alti d’interesse del denaro per cui non si investe ed anche chi ha i soldi li tiene lì. Ma la cosa che mi preoccupa di più a livello provinciale è che il calo si fa sentire, anche se a macchia di leopardo, nella meccanica che è stata sempre in questi ultimi anni quella che ha trainato, locomotore molto più del legno. Comunque al di là della crudezza dei numeri che sono emersi, la nostra economia non è messa male tenendo anche presente che per una decina di anni le nostre esportazioni sono cresciute costantemente. Comunque, permanendo gli attuali scenari, le condizioni sono negative".

Giuseppe Lograno che segue il settore legno della Cgil, commenta: "La situazione non è buona in generale, ma non sta destando forte preoccupazioni anche se la richieste di cassa integrazione stanno aumentando un po’ in tutti i comparti produttivi, ed anche nel legno, ma in maniera contenuta. Per quello che riguarda lo scenario generale devo dire che sotto il profilo degli ammortizzatori sociali, mi ha fatto specie il fatto che sono arrivate richieste di Cig anche nel mese di luglio, periodo, negli anni scorsi, dove si lavorava a pieno ritmo. Esiste in tante aziende, anche per una questione di immagine, che le più grandi scarichino le diminuzione degli ordini lungo la filiera per cui se uno guarda ai grandi brand i processi produttivi vanno avanti in maniera regolare".

Punto questo che viene rimarcato anche da Andrea Rossini della Uil che segue il settore della metalmeccanica. "Per capire le ripercussioni che finiscono per incidere sui fornitori, basterà dire che nel mese di luglio sono state presentate 102 domande di cassa da parte degli artigiani. E si sta proseguendo perché sono arrivate altre 30 domande anche la settimana scorsa. Il sistema produttivo dice che le grandi aziende hanno mandato a casa il cosiddetto personale variabile al fine di contenere i costi fissi, ma questo tipo di operazioni i piccoli, e cioè i fornitori, non riescano a farlo. Ma se la crisi dura e va avanti ci sarà anche un altro tipo di problema e cioè che le grandi aziende inizieranno a riportare i lavori internamente per cui per i piccoli la situazione è destinata a peggiorare. Nella meccanica il calo degli ordini, almeno alla Biesse, è valutabile intorno al 20%".

m.g.