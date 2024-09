Fa gol alla squadra del padre: "Ma poi il pareggio è stato giusto"

Derby in famiglia nel match di Prima categoria tra Osteria Nuova e Montecalvo finita 1 a 1, da una parte Luigi Cocchi presidente e dall’altra il figlio Tommaso. È successo sabato pomeriggio quando al comunale di Montelabbate le due squadre si sono incontrate per la prima giornata della nuova stagione sportiva. Pronti via e dopo appena 10 minuti Tommaso va in gol per il momentaneo vantaggio del Montecalvo.

Presidente, dica la verità: cosa ha provato dopo la rete di suo figlio?

"Da una parte un po’ di preoccupazione per la mia squadra, che però ha reagito immediatamente, dall’altra l’emozione per la rete di Tommaso".

Cosa vi siete detti dopo della gara?

"Ho fatto i complimenti a mio figlio sia per la rete che per la bella prestazione sia sua che della sua forte squadra".

Dal papà presidente al figlio giocatore.

Tommaso, cosa ha da raccontarci di questa partita?

"Al di là della gioia per aver segnato la prima rete in avvio di partita sono stato molto contento della bella gara che c’è stata contro la mia ex squadra nella quale oltre a mio padre ci sono tantissimi miei amici. Il risultato di parità penso che sia giusto". Il pallone, per i due, è il caso di dire che è di casa. Luigi è stato un buon giocatore, cresciuto nel settore giovanile della Vis Pesaro con alcune apparizioni in prima squadra (in Interregionale) può vantare oltre 400 presenze con la maglia dell’Ac Gallo. Il figlio Tommaso (classe 1997) nell’aprile del 2016 a Chiaravalle con la maglia dell’Atletico Gallo Colbordolo mise a segno quello che fu definito un eurogol, era il primo in Eccellenza. Cresciuto nel settore giovanile dell’Azzurra ha poi militato per 4 anni nella prima squadra (Promozione ed Eccellenza) nell’Atletico Gallo, tre anni in Prima categoria con il Montecalvo, due anni nella K Sport Montecchio in Prima categoria e Promozione, un anno Osteria Nuova, nella scorsa stagione a Tavullia e da quest’anno il ritorno a Montecalvo. Ora nel prossimo turno papà Luigi sarà con la sua squadra dell’Osteria Nuova a Tavernelle mentre il figlio Tommaso guiderà l’attacco dell’Avis Montecalvo nella gara casalinga contro l’Audax Piobbico. Alla sera in famiglia ci si racconterà com’è andata, stavolta senza giocare contro.

Amedeo Pisciolini