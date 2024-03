Fabiana Giovannotti premiata. E’ la "Pergolese dell’Anno’ 2024"

E’ Fabiana Giovannotti, fortemente impegnata nel sociale, la destinataria del premio ‘Pergolese dell’Anno’ 2024. La cerimonia di consegna del riconoscimento, istituito per iniziativa di Pergola Nostra e che coinvolge Comune, Pro Loco, Bcc Pergola-Corinaldo, Lions Club e famiglia Lancia, si terrà domenica prossima alle 16 al teatro Angel Dal Foco. La Giovannotti si è avvicinata al mondo del volontariato nel 1994, aderendo all’associazione di Protezione Civile, ‘Catria e Cesano Antincendio’, di cui ancora fa parte. Verso la fine degli anni ‘90 inizia la collaborazione con la Croce Rossa, dove opera a livello amministrativo per 2 anni. Come volontaria di Protezione Civile partecipa ai soccorsi in occasione di diverse calamità e nel 2014 diventa volontaria dell’associazione Aspecc che si occupa di assistenza domiciliare ai malati oncologici. E con Aspecc e altre associazioni, nel 2019 dà vita al progetto ‘Aiuto Compiti’, supportato dal Comune, rivolto ai ragazzi di ‘elementari’ e ‘medie’. Da encomio anche il suo impegno durante la pandemia e poi in occasione dell’evento alluvionale del settembre 2022. Il ‘Pergolese dell’Anno’, giunto alla 12esima edizione, vuole essere un segno di gratitudine e un incentivo per i giovani ad amare la propria città e ad impegnarsi per essa, indicando degli esempi che possano essere punti di riferimento.

s.fr.