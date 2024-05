Fabio De Luigi all’Università di Urbino, incontro con i ragazzi: “Studiare dà la ricchezza per affrontare la vita”

Urbino, 14 maggio 2024 - 'A prescindere da quello che studiate, vivete il periodo universitario perché è un momento importante della vita'. A dirlo l'attore, regista e conduttore Fabio De Luigi, ospite oggi all'Università di Urbino per un incontro con gli studenti dal titolo 'Il comico è un lavoro serio?'.

L’incontro

De Luigi, accolto in un'aula gremita di centinaia di studenti, presenti anche il rettore Giorgio Calcagnini e le autorità cittadine, ha poi parlato a tutto campo, spaziando dalla sua carriera al rapporto con la comicità, dagli esordi al suo percorso di studi, da un'analisi della comicità odierna alla vita romagnola (è nato e vive a Santarcangelo di Romagna).

Tanti gli aneddoti, da quando suo padre non credeva che potesse sfondare nel mondo dello spettacolo (“Gli dissi che mi avevano preso per alcuni spettacoli, era seduto sulla poltrona, abbassò il giornale, fece una smorfia e lo rialzò”), all'episodio con Aurelio de Laurentiis: 'Credeva fossi un duo: Fabio e Luigi'.

La platea studentesca lo ha messo alla prova con numerose domande, alcune anche scomode sulla differenza tra la comicità di oggi con quella degli anni '90, e il commento è stato che “Esordire sui social può dare un boom di successo enorme in pochissimo tempo, ma spesso non permette di arrivare al grande pubblico con le spalle abbastanza larghe, un repertorio abbastanza vasto e un bagaglio di studi e conoscenze adeguato”.

Il comico ha poi concluso raccomandando, come lui stesso fece diplomandosi in pittura all'accademia di belle arti ma scegliendo poi un'altra strada, di «godersi appieno il periodo universitario, fatto di studi, incontri, lezioni, e anche feste, ma di farlo perché studiare dà gli strumenti e la ricchezza per affrontare la vita».