Fabio Duro eletto presidente regionale del Cai Marche

È urbinate il nuovo presidente regionale del Club Alpino Italiano: si tratta di Fabio Duro, classe 1960, geologo, il primo nella storia del Club marchigiano originario della nostra provincia. L’elezione è avvenuta lo scorso sabato, nell’assemblea regionale ad Amandola; Duro resterà in carica tre anni. Cantianese di nascita, ma urbinate da una vita, è nel CAI dal lontano 1991: "Mi sono iscritto – ci racconta – alla sezione di Pesaro, all’epoca l’unica, per fondare poi nel 2016 la sezione Montefeltro assieme ad altri soci, di cui sono stato il primo presidente per due mandati; dal 2022 sono rimasto come consigliere, portando avanti il settore dell’alpinismo giovanile, di cui sono un Titolato. Sono davvero felice dell’incarico, anche perché è avvenuto con una votazione all’unanimità e mi permette di affrontare alcuni punti che mi stanno a cuore. L’obiettivo è rimettere la montagna al centro del CAI, e soprattutto cercare di fornire alla maggior platea possibile una cultura della montagna, che oggi manca. Tecnologia e social muovono le masse in montagna ma lo fanno senza una cultura: c’è più gente che ci va, ma la montagna è sempre la stessa, coi suoi tanti pericoli, e non la si può vivere in modo sprovveduto, con le ciabatte nelle ferrate e coi sandali nei ghiaioni. Poi, mancano il rispetto dei luoghi, il saper apprezzare silenzio e solitudine, la contemplazione". Il CAI regionale si occupa di formazione, scuole e coordinamento alle quattordici sezioni sparse nel territorio, con quasi 5mila iscritti, "che conto di superare – prosegue Duro –. I monti che amo di più nelle Marche? Da escursionista, tutti. Da alpinista, devo dire che i Sibillini sono meravigliosi".

Giovanni Volponi