Fabio Masini riconfermato Direttore del Conservatorio Rossini per altri 3 anni

Per altri tre anni, Fabio Masini (foto), sarà il direttore del Conservatorio Rossini. Le elezioni per il rinnovo della carica e del consiglio accademico hanno visto la riconferma del maestro per il triennio 2023-2026. "Masini, attuale direttore e unico candidato – osserva una nota ufficiale del Conservatorio – ha ottenuto un’ampia riconferma con 98 voti su 120 validamente espressi. Eletto per la prima volta alla direzione nel 2020, Masini è compositore, autore, direttore d’orchestra, promotore di eventi musicali; un curriculum che spiega – continua la nota – le ragioni dell’attenzione che egli pone alla produzione artistica, come dimostra il crescente numero di eventi musicali organizzati e realizzati dal Conservatorio nell’ultimo triennio". Contemporaneamente al rinnovo della carica di direttore hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo dei membri del consiglio accademico dell’istituto. Il nuovo consiglio sarà composto da otto docenti rappresentativi delle varie scuole strumentali e teoriche del Conservatorio: Angelo Biancamano, Michele Mangani, Lamberto Lugli, Andrea Turini, Donatella Dorsi, Mariateresa Storino, Elisabetta Matacena, Pietro Diambrini.